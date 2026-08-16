Culminan las fiestas patronales en honor a San Roque en La Chacarita

Desde el pasado viernes la comunidad de la Parroquia y Santuario de San Roque, con sede en La Chacarita desarrolla las fiestas patronales en honor de su santo patrono. Las celebraciones tienen como lema "San Roque, peregrino de esperanza" y se encuentran enmarcadas en el Año Jubilar por los 200 años del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

El programa contempló una serie de jornadas de oración, novena, celebración de la Eucaristía y participación comunitaria lo que se extiende hasta este domingo, fecha prevista para la solemne fiesta patronal de San Roque.

La solemne fiesta patronal de San Roque

Este domingo será el momento central de las celebraciones con la Solemne fiesta patronal de San Roque.

La jornada estará acompañada por la invocación: "Oh poderoso San Roque, por tu gran intercesión, líbranos de pestes y males, y danos tu bendición". El programa comenzó a las 10.00, con la Santa Misa. Luego, a las 17.00, tendrá lugar la Solemne Procesión de San Roque.

El recorrido tendrá como punto de partida la rotonda del CAPE y continuará por avenida Presidente Castillo hacia el Santuario. Durante la procesión participarán las comunidades de la jurisdicción parroquial y sus Santos Patronos, que acompañarán a San Roque.

Los alumbrantes de esta jornada serán todos los devotos, parroquianos y peregrinos de San Roque. Además, durante la celebración se rezará por todos los enfermos, sus familias y quienes los cuidan, incorporando de este modo una intención especial por quienes atraviesan situaciones de enfermedad y por quienes los acompañan.

Una vez concluida la procesión, a las 18.00 se celebrará la Santa Misa Solemne de San Roque. Posteriormente, a las 19.30, se rezará el Santo Rosario y, finalmente, a las 20.00, tendrá lugar la Santa Misa.

Quién es San Roque González

Cada 16 de noviembre la Iglesia celebra a San Roque González de Santa Cruz, sacerdote jesuita, mártir y primer santo paraguayo.

San Roque nació en Asunción, Paraguay, en 1576. A los 22 años fue ordenado sacerdote y posteriormente nombrado párroco de la Catedral de Asunción. En 1609 ingresó a la Compañía de Jesús y unos años después, el 25 de marzo de 1615, fundó la "reducción" de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa (actual Posadas en Argentina), la que sería posteriormente trasladada a la ciudad paraguaya de Encarnación. Esta es la razón por la que San Roque González es considerado el fundador y patrono de ambas ciudades.

A lo largo de su vida misionera, San Roque fundó otras reducciones, las que también dieron origen a las correspondientes ciudades actuales de Brasil, Argentina y Paraguay.

El padre Roque González hizo de la Virgen María la guía y protectora de su obra evangelizadora. Siempre llevaba un cuadro de la Madre de Dios consigo y predicaba con él al frente; recorría los caminos llevándolo en las manos, algo que producía admiración entre los indígenas, quienes, conmovidos por la maternal figura de la Madre de Dios, solían abrir el corazón a Dios y a la fe, haciéndose cristianos.

Sin embargo, no todos los naturales fueron receptivos al anuncio del Evangelio, ni a las propuestas de los hermanos jesuitas. En la zona de Ijuí, el cacique Ñezú, jefe de la tribu guaraní del lugar, rechazaba la idea de vivir en una reducción y terminó enfrentándose al Padre Roque.

El 15 de noviembre de 1628, los encargados de la reducción, Padre Roque González de Santa Cruz y el sacerdote español Alonso Rodríguez Olmedo, fueron asesinados. Sus verdugos utilizaron un hacha de piedra para asegurar su nefasto objetivo. La misma suerte corrió el jesuita Juan del Castillo, también español, dos días después.







