De Catamarca al Vaticano: tejedoras confeccionaron un tapiz para el Papa

Las tejedoras de la Fábrica de Alfombras Catamarca confeccionaron un tapiz especial con el escudo del papa León XIV, que será entregado personalmente al Sumo Pontífice por el gobernador Raúl Jalil en Buenos Aires, como obsequio protocolar en el marco de su visita apostólica a la Argentina.

La pieza fue elaborada íntegramente a mano durante un mes y representa una expresión del trabajo artesanal y de la tradición textil catamarqueña. Su confección estuvo a cargo de trabajadoras de la histórica fábrica provincial, quienes reprodujeron cuidadosamente los detalles del escudo pontificio.

El obsequio reúne, de esta manera, el trabajo de las artesanas y una representación simbólica de la identidad del Papa. La iniciativa permitirá que una producción realizada en Catamarca forme parte de un encuentro de relevancia internacional, llevando consigo una muestra del patrimonio cultural y textil de la provincia.

Un tapiz de 24.300 nudos realizados a mano

La elaboración de la pieza demandó un trabajo minucioso, tanto por sus dimensiones como por la densidad de su tejido. El tapiz tiene 45 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho y una densidad de 90 mil nudos por metro cuadrado.

En total, la confección requirió 24.300 nudos realizados a mano, una característica que da cuenta del nivel de detalle aplicado en la reproducción del escudo pontificio.

En el proceso participaron las tejedoras:

Soledad Acevedo.

Jessica Córdoba.

María Agüero.

Roxana Moya.

Yanina Vera.

Isabel Argañaraz.

Las seis trabajadoras estuvieron a cargo de la confección de la pieza, con el objetivo de reproducir los distintos elementos que componen el escudo de armas de León XIV. El trabajo se desarrolló durante un mes y fue realizado completamente de manera artesanal.

Los símbolos del escudo de León XIV

El diseño del tapiz reproduce el escudo de armas del papa León XIV, una composición que reúne símbolos vinculados con su identidad mariana y agustiniana.

En una de las mitades del escudo se destaca un lirio de plata, asociado a la devoción del Papa a la Virgen María. En la otra aparece un corazón ardiente atravesado por una flecha y apoyado sobre un libro, emblema de la Orden de San Agustín. La composición incorpora, además, las llaves de San Pedro, la mitra pontificia y el lema «In Illo Uno Unum», cuya traducción es «En el Único, somos uno».

La frase expresa el llamado del Papa a la unidad de la Iglesia y constituye otro de los elementos centrales del escudo que las tejedoras reprodujeron en la pieza artesanal.

La presencia de estos símbolos convierte al tapiz en una representación del escudo pontificio y, al mismo tiempo, en una obra textil que exige precisión en la elaboración de cada uno de sus componentes.

El orgullo de la Fábrica de Alfombras Catamarca

La gerenta de la Fábrica de Alfombras, Ayelén Acosta, destacó el trabajo de las tejedoras y el orgullo que representa para quienes integran la tradicional institución ser parte de un acontecimiento de relevancia internacional.

Acosta valoró la posibilidad de que la fábrica participe de la visita apostólica del Papa a la Argentina mediante una expresión auténtica del patrimonio cultural y textil de Catamarca.

La confección del tapiz pone en primer plano la labor de las artesanas y el conocimiento que se transmite dentro de la institución. La pieza fue realizada con técnicas que forman parte de la historia de la fábrica y que continúan siendo desarrolladas por las trabajadoras catamarqueñas.

Más de 70 años de historia y tradición textil

La Fábrica Artesanal de Alfombras cuenta con más de 70 años de trayectoria y constituye un símbolo de Catamarca. Su historia comenzó en la ciudad de Andalgalá, desde donde posteriormente fue trasladada a la capital provincial, en 1954.

Desde entonces, funciona como una "fábrica escuela", espacio en el que se enseñó a varias generaciones de mujeres catamarqueñas la milenaria técnica oriental de confección de alfombras y tapices.

El procedimiento consiste en anudar y recortar el hilo de lana de oveja sobre una urdimbre de hilo de algodón. La técnica requiere un trabajo artesanal que se desarrolla mediante la elaboración de cada nudo y el recorte del hilo, en un proceso que permite dar forma a las piezas textiles.

A lo largo de su trayectoria, la fábrica se consolidó como un espacio de transmisión de conocimientos y de continuidad de una tradición que forma parte de la identidad cultural de la provincia.