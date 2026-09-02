Restablecen el tránsito provisorio en el badén de Pomancillo Oeste

La circulación vehicular en la región experimentó un alivio significativo en las últimas horas tras la decisión oficial adoptada por Vialidad Provincial. El organismo competente autorizó de manera provisoria el paso a través del badén de Pomancillo Oeste, infraestructura estratégica ubicada en el departamento Fray Mamerto Esquiú. Esta medida correctiva se concretó luego de que las cuadrillas técnicas ejecutaran una serie de intervenciones de emergencia en el sector afectado y completaran una rigurosa evaluación sobre las condiciones actuales de seguridad que presenta la estructura.

La reapertura, sin embargo, se encuentra sujeta a restricciones operativas muy claras para salvaguardar la integridad de los transeúntes y preservar la calzada. En esta etapa inicial, el acceso ha sido autorizado exclusivamente para vehículos livianos, quedando vedado el paso para unidades de gran porte o transporte pesado hasta nuevo aviso. La medida busca equilibrar la necesidad de restablecer la conectividad local con la prudencia técnica que demanda el estado actual del badén.

Las intervenciones técnicas y el monitoreo permanente

El restablecimiento parcial del tránsito no representa el punto final de las labores en el área, sino el resultado de una primera fase de emergencia. Durante el período de interrupción, los equipos operativos desplegaron una intensa labor centrada en la ejecución de reparaciones provisorias destinadas a mitigar los daños estructurales registrados. Estas acciones urgentes fueron complementadas de inmediato por nuevas verificaciones técnicas, cuyos resultados positivos terminaron por avalar la decisión de liberar la circulación bajo estrictas normas de precaución.

Para garantizar que la estructura responda adecuadamente al flujo diario de rodados, el organismo vial ha dispuesto un plan de vigilancia riguroso. Entre las principales disposiciones operativas dispuestas para la zona, se destacan:

Monitoreo permanente de la estructura por parte de los equipos técnicos de Vialidad Provincial.

Ejecución simultánea de nuevos estudios y evaluaciones técnicas en paralelo a la habilitación.

Planificación de futuras intervenciones definitivas basadas en los diagnósticos en curso.

Solicitud explícita a la comunidad de circular con máxima precaución por el sector.

La continuidad de las evaluaciones sobre el terreno permitirá a los especialistas determinar con precisión milimétrica los pasos a seguir. Mientras los equipos técnicos continúan analizando los datos arrojados por el monitoreo constante, el futuro definitivo del cruce dependerá de los estudios de ingeniería proyectados para la zona, consolidando un escenario donde la precaución ciudadana y la supervisión estatal se mantendrán como ejes indiscutibles de la transitabilidad.