"Mujer Canto Tambor": una invitación a descubrir la propia voz y el ritmo interior

Hay una musicalidad que no necesariamente se aprende: se descubre. Puede aparecer en una voz que se anima a cantar, en unas manos que encuentran el pulso de un tambor o simplemente en un cuerpo que comienza a moverse y expresarse con libertad. Sobre esa premisa llegará por primera vez a Catamarca "Mujer Canto Tambor", un ciclo de talleres-encuentro que propone reunir a mujeres en torno a la voz, el ritmo, el movimiento y la conciencia corporal.

La propuesta está destinada a quienes quieran explorar diferentes formas de expresión y creatividad dentro de un espacio de creación y encuentro colectivo. Los talleres comenzarán este sábado y continuarán durante los meses de septiembre y octubre, con encuentros independientes entre sí y una convocatoria especialmente abierta: no es necesario contar con experiencia musical, artística ni corporal previa.

Más que enseñar a cantar o ejecutar un instrumento, "Mujer Canto Tambor" plantea recuperar la música como una experiencia natural, compartida y vinculada con las posibilidades expresivas de cada participante. A través de ejercicios lúdicos que integran la voz, el cuerpo, el movimiento y la percusión, la propuesta invita a explorar el propio ritmo y a descubrir nuevas maneras de habitar la expresión artística.

Un espacio para cantar, crear y compartir

Uno de los ejes centrales del ciclo será la experiencia de volver a cantar juntas. La propuesta busca generar un espacio de confianza, pertenencia y cooperación entre mujeres, alejándose de la comparación y la competencia para poner el acento en la escucha, el disfrute y la construcción colectiva.

La iniciativa propone que cada participante pueda acercarse a la música desde su propio punto de partida. No se plantea como requisito saber cantar, tocar un instrumento o bailar. Tampoco es necesario contar con conocimientos artísticos previos.

La convocatoria está abierta a quienes tengan ganas de participar, aprender y animarse a compartir la experiencia con otras mujeres. En ese recorrido, el canto, el ritmo y el movimiento aparecen como herramientas para favorecer distintos aspectos de la experiencia personal y colectiva.

La propuesta plantea estas prácticas como recursos vinculados con:

El bienestar emocional .

. La autoestima .

. La creatividad .

. Los vínculos.

Todo ello se desarrolla dentro de una mirada espiritual y holística de la experiencia femenina, que atraviesa el sentido general de los encuentros.

De la copla y la vidala a la cumbia

La música latinoamericana tendrá un lugar protagónico durante el desarrollo del ciclo. Los encuentros permitirán transitar por diferentes expresiones musicales, reuniendo tradiciones y ritmos populares y folklóricos.

Las participantes podrán encontrarse con:

Coplas .

. Vidala y bagualas .

. Zamba .

. Chacarera .

. Cumbia.

De taller en taller, las asistentes tendrán la posibilidad de incorporar herramientas básicas del lenguaje musical mientras experimentan con distintos ritmos, cantos y movimientos. La diversidad de propuestas forma parte de una búsqueda que combina la exploración musical con la expresión corporal y el trabajo colectivo.

La ausencia de requisitos previos es una de las características que vuelve especialmente abierta la convocatoria. No hace falta saber cantar, tocar un instrumento ni bailar para formar parte de la experiencia. El punto de partida es, simplemente, la disposición a participar y a descubrir las posibilidades de la propia voz y del propio cuerpo en relación con otras participantes.

Belén Arzac y una trayectoria de más de 20 años

Los talleres estarán facilitados por Belén Arzac, artista multidisciplinaria, bailarina, cantautora, poeta y ceramista radicada en Catamarca. Cuenta con más de 20 años de trayectoria vinculada a la producción artística.

Desde 2011, Arzac coordina y comparte talleres artísticos en distintos ámbitos nacionales e internacionales. A lo largo de ese recorrido desarrolló un método propio que vincula la creatividad, el lenguaje artístico, la expresión corporal y el acompañamiento de procesos femeninos.

Su experiencia multidisciplinaria será uno de los puntos que atravesará la propuesta de "Mujer Canto Tambor", un ciclo pensado para reunir diferentes lenguajes expresivos en cada encuentro y acercarlos a las participantes a través de actividades compartidas.

Cuatro encuentros con propuestas independientes

Una característica particular del ciclo es que cada encuentro comienza y termina en sí mismo. Esto significa que no es obligatorio haber participado de un taller anterior para sumarse a una nueva fecha, ni tampoco existe el compromiso de asistir a todos los encuentros.

Cada mujer podrá elegir participar de una sola jornada, asistir a varias o completar la totalidad del recorrido. Esta modalidad permite que la propuesta mantenga una dinámica abierta y que las participantes puedan acercarse de acuerdo con sus posibilidades e intereses.

"Mujer Canto Tambor" se realizará los siguientes días:

Sábado 5 de septiembre .

. Sábado 19 de septiembre .

. Sábado 3 de octubre .

. Sábado 17 de octubre.

Los encuentros se desarrollarán de 16 a 18, tendrán una duración de dos horas y se llevarán a cabo en la cafetería Pagana, ubicada en Mate de Luna 726.

La propuesta está destinada a mujeres y personas que se autoperciban mujeres, a partir de los 14 años. Cada encuentro tendrá un valor de $30.000, importe que incluye merienda o refrigerio, como cortesía de la cafetería.

Qué llevar para participar

Para asistir se recomienda concurrir con ropa cómoda, una botella de agua y un cuaderno. Quienes tengan algún instrumento de percusión también podrán llevarlo, aunque su utilización es completamente opcional.

La información práctica para quienes deseen participar puede resumirse en los siguientes puntos:

Destinatarias: mujeres y personas que se autoperciban mujeres desde los 14 años.

mujeres y personas que se autoperciban mujeres desde los 14 años. Fechas: sábados 5 y 19 de septiembre y 3 y 17 de octubre.

sábados 5 y 19 de septiembre y 3 y 17 de octubre. Horario: de 16 a 18.

de 16 a 18. Duración: dos horas por encuentro.

dos horas por encuentro. Lugar: cafetería Pagana, Mate de Luna 726.

cafetería Pagana, Mate de Luna 726. Valor: $30.000 por encuentro.

$30.000 por encuentro. Incluye: merienda o refrigerio, cortesía de la cafetería.

merienda o refrigerio, cortesía de la cafetería. Experiencia previa: no es necesaria.

no es necesaria. Recomendación: asistir con ropa cómoda, botella de agua y cuaderno.

asistir con ropa cómoda, botella de agua y cuaderno. Instrumentos de percusión: pueden llevarse de manera opcional.

La invitación, en definitiva, propone hacer un alto, formar un círculo y descubrir cuánto puede decir una voz cuando encuentra otras voces con las cuales cantar. Entre el pulso del tambor, el movimiento del cuerpo y la posibilidad de compartir el canto, "Mujer Canto Tambor" abrirá en Catamarca un espacio para explorar la propia musicalidad y el ritmo interior a través de una experiencia colectiva.