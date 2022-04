"De esos $200 no le queda un porcentaje al médico, todo va a las arcas de OSEP

Tras el aumento en el valor, tanto de las órdenes comunes como de la afiliación particular, la polémica en torno a la obra social de los empleados públicos no cesa. Menos aún luego de las declaraciones tanto del primer mandatario de la provincia, indicando que la suba "en definitiva, es lo que sale una Coca-Cola" y la justificación de que "el precio de la orden es acorde a la calidad de la prestación", según el mismo director de la OSEP.

Ahora es el Colegio Médico de la provincia el que sale a despegarse de este incremento, por cuanto se había indicado que la suba iba de la mano de la mejora en los valores del co-seguro. Así lo aseguró el Dr. Gabriel Correa quien precisó “no tenemos ningún tipo de relación” . Añadió luego que el co-seguro es una materia “impuesta por la obra social para la misma obra social. No tiene relación con el aumento de las órdenes ni ningún otro tipo de relación que nos vaya a beneficiar a nosotros como médicos” .

El facultativo planteó que hay una creencia errónea al considerar que este incremento del 166% es una suma que se transfiere del afiliado al médico o que el mismo profesional también lo puede reclamar. Por eso señaló Correa que “esto no es así. Nosotros hemos recibido un aumento en el mes de Febrero del 4.9% y esa cifra viene a recomponer el módulo inflacionario del año pasado. Nosotros tuvimos una inflación del 51% y hemos recompuesto los honorarios médicos en un 46%. Por lo tanto lo de Febrero viene a recomponer la inflación del año pasado. Y la gente tiene que saber que cuando a nosotros nos aumentan recién a los tres meses nos están pagando, osea que recién en Marzo vamos a ver la recomposición del año anterior”.

Luego agregó, en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo, que ahora en Mayo van a percibir un aumento de los honorarios del 12.8%, cifra que recién en Junio va a ser efectivamente cobrada.

Y aclaró que de los $200 del nuevo valor de la orden de OSEP al médico “no le queda nada. El dinero que se recauda queda todo en la obra social. El co seguro lo manejan ellos. No es que de esos $200 le queda un porcentaje al médico. No. De ese dinero, todo va a las arcas de OSEP”.

Deudas

Correo luego recordó nuevamente los pendientes que tiene la obra social, indicando que desde hace cuatro meses que se les adeudan las prestaciones brindadas por el segundo nivel de prestación. “Nosotros hemos hablado con el Dr. Bazán, es más tuvimos una reunión con la ministra de Salud y el Gobernador donde le hemos expresado nuestra preocupación porque además, lo que está pendiente abarca también a la cobertura de pacientes Covid del año pasado”, refirió.

El presidente del Colegio Médico deslizó que estas demoras traen serias consecuencias si se piensa que al hecho de cobrar atrasado, además se le debe agregar el impacto de la inflación. Sobre la respuesta desde el Ejecutivo como desde OSEP sobre estos planteos, indicaron que no fue otra que más promesas y una frase preocupante: “la obra social está compleja”.