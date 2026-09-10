De la Puna a Marte: ciencia, literatura e imaginación se encuentran en Catamarca

Después del primer encuentro desarrollado en agosto, el ciclo Ciencia y Literatura tendrá continuidad este mes con una propuesta que buscará unir el conocimiento científico con la imaginación literaria a partir de una pregunta tan fascinante como vigente: ¿podría la humanidad habitar Marte?

El nuevo conversatorio se denomina "Viajar a Marte desde la Puna Catamarqueña. Ciencia ficción y análogos terrestres" y se realizará el viernes 18 de septiembre a las 18 horas, en CATA, ubicado en Sarmiento 613.

La actividad es impulsada por la librería La Singularidad del Libro junto a la Secretaría de Gestión Cultural, en el marco de un ciclo que propone generar espacios de encuentro alrededor de distintas formas de vincular la ciencia y la literatura.

En esta oportunidad, el eje estará puesto en Marte, pero el punto de partida será un territorio concreto: la Puna catamarqueña. Desde allí, la propuesta buscará reflexionar sobre las características que permiten pensar a este paisaje como un análogo terrestre del planeta rojo, abriendo una mirada que combina investigación científica, exploración, imaginación y literatura.

La Puna como ventana hacia el planeta rojo

El conversatorio abordará cómo la Puna catamarqueña puede entenderse como un análogo terrestre de Marte, una perspectiva que permitirá acercar conceptos vinculados con la exploración planetaria a partir de un territorio propio.

La propuesta plantea así un recorrido que parte de Catamarca para proyectar la mirada hacia otros escenarios. En ese cruce, tendrán un papel central disciplinas como la geología planetaria y la astrobiología, que aportan herramientas para pensar las características de otros mundos y las posibilidades vinculadas con la vida.

A su vez, la ciencia ficción será incorporada como una vía para imaginar escenarios de exploración y de vida. De esta manera, el encuentro no estará limitado a una única perspectiva, sino que buscará poner en diálogo distintas formas de aproximarse a la posibilidad de que la humanidad pueda habitar Marte. El planteo propone mirar el territorio catamarqueño desde una perspectiva diferente, conectando sus características con interrogantes asociados a la exploración del planeta rojo y a los posibles escenarios futuros.

El cruce entre territorio y ciencia

La invitada al encuentro será Agustina Lencina, doctora en Geología, docente de la Universidad Nacional de Catamarca y especialista en estudios geobiológicos, biogeoquímicos y sedimentológicos de humedales altoandinos. Su participación permitirá abordar desde el conocimiento científico los aspectos relacionados con el territorio de la Puna y su consideración como análogo terrestre de Marte.

La moderación estará a cargo de Naím Garnica, doctor en Ciencias Humanas e investigador asistente del IRES-CONICET-UNCA. La conformación de la propuesta reúne así diferentes áreas de conocimiento, con la participación de una especialista en Geología y estudios vinculados con los humedales altoandinos y un investigador del campo de las Ciencias Humanas.

El encuentro se plantea, precisamente, desde ese cruce disciplinario, buscando que la ciencia y la literatura funcionen como herramientas complementarias para pensar preguntas relacionadas con el territorio, la exploración y la posibilidad de vida en otros escenarios.

Una actividad abierta y gratuita

El conversatorio tendrá acceso libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa. La convocatoria está dirigida a todas las personas interesadas en descubrir nuevas formas de mirar el territorio catamarqueño a través del cruce entre la ciencia y la literatura.

La actividad de septiembre forma parte de una programación que comenzó en agosto con el primer capítulo del ciclo Ciencia y Literatura. En aquella oportunidad se realizó la charla "La ciencia entre murciélagos y vampiros", a cargo de Cecilia Castilla.

La propuesta tendrá continuidad durante octubre y noviembre, con un encuentro cada mes en CATA. De esta manera, el ciclo mantendrá su eje en la articulación entre diferentes expresiones del conocimiento y la literatura, con nuevas temáticas y participantes.

El cronograma previsto contempla dos nuevas actividades:

23 de octubre, a las 18 horas: "Ecología: entre lo ficticio, lo real y un (posible) futuro deseado", con Horacio Machado y Verónica Gostissa .

"Ecología: entre lo ficticio, lo real y un (posible) futuro deseado", con . 20 de noviembre, a las 18 horas: "Una mirada del psicoanálisis desde Siete casas vacías, de Samanta Schweblin", a cargo de Florencia Quiroga y Verónica Gostissa.

Así, el ciclo iniciado en agosto extenderá su recorrido hasta noviembre, con un encuentro mensual en CATA y diferentes aproximaciones temáticas.