Falleció "Blanquita" Figueroa, una colaboradora de la pastoral diocesana de Catamarca

Este miércoles partió a la Casa del Padre la Prof. Blanca Figueroa Arteaga, conocida afectuosamente como "Blanquita", hermana del padre Carlos Figueroa Arteaga, párroco de San Roque de La Chacarita, y reconocida por su permanente colaboración con la acción evangelizadora de la Diócesis de Catamarca.

Su partida generó un especial pesar entre quienes compartieron con ella distintos espacios de la vida pastoral diocesana, particularmente aquellos vinculados con la formación, la liturgia y la difusión de la Palabra de Dios. "Blanquita" desarrolló durante años una activa tarea en el Equipo de Liturgia de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, al tiempo que participó de manera comprometida en la Animación Bíblica de la Pastoral.

Dentro de este ámbito, tuvo una participación fundamental en los equipos de capacitación de lectio divina, propuesta que se brindaba tanto en comunidades parroquiales como en espacios de formación, entre ellos el Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle.

Su labor estuvo marcada por la diligencia y la continuidad. Fue, en ese sentido, una gran promotora y difusora del estudio de la Palabra de Dios, contribuyendo a generar espacios de formación y reflexión dentro de las comunidades.

Una presencia activa en la diócesis

La tarea de Blanca Figueroa Arteaga no se limitó a un único ámbito. También participó activamente en comisiones organizadoras de acontecimientos eclesiales en el ámbito diocesano, sumando su trabajo a diferentes iniciativas de la Iglesia local. Esa disposición para colaborar también encontraba un espacio concreto en su propia casa. Según se destacó al comunicar su fallecimiento, siempre abría las puertas de su hogar para la realización de reuniones destinadas a programar acciones pastorales, una actitud que llevaba adelante con mucha generosidad.

Ese rasgo aparece asociado a una trayectoria construida desde el compromiso con las actividades de la comunidad diocesana y con quienes compartieron junto a ella las distintas responsabilidades pastorales.

Su participación en la vida eclesial se complementó, además, con una trayectoria vinculada al ámbito educativo y cultural. Era profesora de Letras y una destacada referente cultural del medio, y se había desempeñado en la función pública en este ámbito en el nivel provincial.

El último adiós y la despedida en la Gruta

Los restos de Blanca Figueroa Arteaga son velados en Saló, calle República casi esquina 9 de Julio de Capital, de 8:00 a 11:30. Posteriormente, la comunidad participará de la Misa Exequial, que se celebrará a las 12:00 en la sede parroquial de San Roque, La Chacarita.

Según se comunicó, las cenizas estarán desde la tarde en San Roque y, luego, en horario a confirmar, se realizará el responso en el Cinerario del Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle. Allí permanecerán junto a la Madre Morena, en un destino que adquiere un significado especial dentro de la despedida expresada por la comunidad diocesana.

El acompañamiento de la comunidad diocesana

La comunidad diocesana de Catamarca, especialmente aquellas personas que trabajaron junto a ella, expresó su despedida con cariño y elevó oraciones por su eterno descanso. El mensaje también incluyó un abrazo especial para sus hijos Juan y María Inés Andrada, sus nietos, su hermano sacerdote Carlos Figueroa Arteaga y demás familiares, acompañándolos en estas circunstancias dolorosas con esperanza cristiana.

La despedida se inscribe así en una comunidad que reconoce no solamente el vínculo familiar de Blanca Figueroa Arteaga con el padre Carlos Figueroa Arteaga, sino también su propia trayectoria y el servicio que prestó en distintos espacios de la Diócesis de Catamarca.

Las condolencias del Obispo y del Clero

A través de un mensaje institucional, el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanč, y el Clero de Catamarca expresaron sus condolencias por la partida a la Casa del Padre de la Prof. Blanca Figueroa Arteaga.

El mensaje recuerda especialmente su condición de hermana del padre Carlos Figueroa Arteaga, párroco de San Roque de La Chacarita, y la define como una gran colaboradora en la labor pastoral de la Diócesis de Catamarca. En particular, se destaca nuevamente su compromiso con la Animación Bíblica de la Pastoral y con el Equipo de Liturgia de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle.

El Obispo y el Clero expresaron su agradecimiento al Señor por el servicio que Blanca brindó a la Iglesia y señalaron que elevan plegarias por su eterno descanso. Asimismo, manifestaron su acompañamiento mediante la oración a sus hijos Juan y María Inés Andrada, sus nietos, su hermano sacerdote Carlos Figueroa Arteaga, demás familiares y amigos en este momento de dolor.

El mensaje de condolencias concluye poniendo la esperanza en Jesús Resucitado y en el amor de Nuestra Madre del Valle, a quienes Blanca Figueroa Arteaga "amó entrañablemente".