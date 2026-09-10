La Academia Nacional de Educación pidió una reforma urgente tras los resultados de PISA

La Academia Nacional de Educación volvió a poner el foco sobre la situación del sistema educativo argentino luego de conocerse los resultados obtenidos por el país en las pruebas PISA 2025. A través de un comunicado, la institución manifestó su "profunda preocupación por el desempeño de los alumnos argentinos en Matemática, Lengua y Ciencias" y sostuvo que "estos resultados deben ser atendidos con extrema urgencia".

El dato que atraviesa el análisis es contundente: el 48,8% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico en el conjunto de las tres áreas evaluadas. Para la Academia, ese resultado vuelve a poner de manifiesto "la magnitud de los desafíos que enfrenta nuestro sistema educativo".

El examen PISA es organizado cada tres años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y tiene como objetivo medir las habilidades y los conocimientos de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias. La evaluación, por lo tanto, constituye para la Academia un punto de referencia para observar el estado de los aprendizajes y, a partir de sus resultados, discutir las medidas necesarias para fortalecer la enseñanza y recuperar aprendizajes.

El antecedente de 2023

En su comunicado, la Academia Nacional de Educación recordó que en 2023, ante la crisis educativa que atravesaba el país, había difundido la declaración "La educación es una prioridad".

En aquel documento, la institución exhortaba a los distintos sectores políticos y sociales a asumir compromisos concretos y sostenidos con el objetivo de recuperar la educación de los niños y jóvenes del país. Ahora, frente a los resultados de PISA 2025, la Academia recomendó retomar aquellas propuestas y planteó que pueden constituir una base para avanzar en una nueva etapa de acuerdos.

Entre los once puntos formulados en 2023, la entidad mencionó:

El fortalecimiento de los primeros años de escolaridad.

La extensión de la jornada escolar.

La vinculación del nivel secundario con el mundo del trabajo , particularmente mediante el sistema dual.

, particularmente mediante el sistema dual. La supresión del ingreso irrestricto a la universidad.

El reconocimiento de modalidades innovadoras de educación asistida por las tecnologías digitales.

La actualización de los estatutos docentes y el carácter esencial de la educación.

El fortalecimiento de la formación docente.

La derogación del artículo 97 de la Ley 26.206 , para permitir la publicación de los resultados de las evaluaciones por escuela.

, para permitir la publicación de los resultados de las evaluaciones por escuela. La administración eficiente de los recursos.

La diversidad de ofertas formativas como expresión de la libertad de enseñanza y el respeto a la dignidad de las personas.

La propuesta de la Academia no se limita, de este modo, a una lectura de los resultados obtenidos por los estudiantes. La institución plantea recuperar una agenda que ya había sido presentada en 2023 y utilizarla como punto de partida para discutir cambios estructurales.

El llamado a una Concertación Educativa Federal

Tras recuperar los planteos de 2023, la Academia convocó a la que definió como una "ineludible tarea de avanzar hacia una Concertación Educativa Federal". Como base de esa concertación, ofreció precisamente los once puntos formulados en 2023. Sin embargo, la institución consideró que el escenario actual exige ampliar esa agenda e incorporar nuevos temas que, a su criterio, requieren ser debatidos y acordados.

Entre las nuevas propuestas aparece, en primer lugar, la necesidad de otorgar mayor autonomía a las escuelas estatales y privadas, de manera que puedan definir su propio proyecto pedagógico.

La Academia también planteó que esas instituciones puedan designar a su personal y organizar su presupuesto, acompañando esas facultades con la correspondiente rendición de cuentas.

El planteo incorpora además una dimensión vinculada con la cultura educativa: desarrollar una cultura de la exigencia, el esfuerzo y la responsabilidad.

Evaluaciones y cambios en la formación docente

Dentro de la nueva agenda propuesta por la Academia Nacional de Educación también figura la creación de un examen integrador al finalizar la educación secundaria. La institución reclamó, además, modificar los mecanismos de evaluación vinculados con quienes tienen a su cargo la formación y enseñanza. En ese sentido, propuso evaluar a los aspirantes a las carreras docentes y establecer evaluaciones periódicas tanto para los docentes como para las instituciones de formación docente.

La propuesta también alcanza al financiamiento del sistema educativo. La Academia planteó la necesidad de definir nuevos modos de financiamiento que permitan asegurar, entre otros objetivos, una mejora de los haberes de los directivos y de los docentes que están al frente de los alumnos.

El conjunto de estas medidas se incorpora a una discusión más amplia que la entidad pretende instalar a partir de los resultados de PISA y de la situación que describe como una crisis educativa que requiere respuestas sostenidas.

El reclamo de unidad entre todos los sectores

Para llevar adelante una Concertación Educativa Federal, la Academia sostuvo que es necesario contar con el compromiso de "todos los actores involucrados".

La convocatoria incluye a un amplio conjunto de sectores vinculados directa o indirectamente con la educación:

Autoridades provinciales y nacionales.

Legisladores.

Partidos políticos.

Asociaciones y representantes sectoriales.

Sindicatos.

Docentes y estudiantes.

Instituciones educativas.

Familias.

Universidades.

Organizaciones sociales.

Sectores productivos.

La enumeración refleja la intención de la Academia de ampliar el debate más allá de las autoridades educativas y convertir la discusión sobre los aprendizajes, la enseñanza y el funcionamiento del sistema en una cuestión que involucre al conjunto de los actores mencionados. El pedido de unidad aparece acompañado por una condición explícita: dejar de lado los intereses individuales para construir acuerdos que puedan sostenerse en el tiempo.

Recuperar los aprendizajes como objetivo central

El comunicado de la Academia Nacional de Educación concluye con un llamado a toda la sociedad. La institución exhortó a "asumir un compromiso común y sostenido con la educación, dejando de lado intereses individuales" y a construir los acuerdos que considera necesarios para recuperar los aprendizajes, fortalecer la enseñanza y ofrecer a las nuevas generaciones las oportunidades que necesitan.

La entidad cerró su mensaje con una frase que resume el sentido de su reclamo: "Nuestros niños y jóvenes no pueden esperar".

De esta manera, los resultados de PISA 2025 funcionan como el punto de partida de una nueva advertencia institucional y, al mismo tiempo, de una propuesta de discusión más amplia. El 48,8% de estudiantes que no alcanzó el nivel básico en el conjunto de las tres áreas evaluadas es presentado por la Academia como una expresión de los desafíos que enfrenta el sistema educativo.

Frente a ese escenario, la institución propone recuperar los once puntos planteados en 2023, ampliar esa agenda con nuevas iniciativas y avanzar hacia una Concertación Educativa Federal que reúna a autoridades, legisladores, partidos políticos, sindicatos, docentes, estudiantes, familias, universidades, organizaciones sociales, instituciones educativas y sectores productivos.

El objetivo expresado en el documento es concreto: recuperar los aprendizajes, fortalecer la enseñanza y generar las condiciones para que niños y jóvenes puedan acceder a las oportunidades que necesitan.