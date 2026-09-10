Día Mundial de la Prevención del Suicidio: Argentina registra la tasa más alta de su historia

Argentina atraviesa un escenario de preocupación en torno a la problemática del suicidio. Según informes del Observatorio de Política Criminal y del Ministerio de Salud, el país registra actualmente una tasa de 11,8 suicidios cada 100 mil habitantes, la más alta de su historia y por encima del promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El dato adquiere una dimensión particular porque, por primera vez, esa cifra supera las muertes producidas por otros hechos violentos en el país, de acuerdo con el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. La Asociación Argentina de Salud Mental calificó la situación como alarmante y advirtió que el escenario exige respuestas urgentes, sostenidas e integrales. La magnitud del problema, además, se encuentra atravesada por otro aspecto especialmente sensible: la problemática alcanza edades cada vez más tempranas.

Actualmente, los adolescentes son el grupo de mayor incidencia, lo que coloca a las experiencias y condiciones en las que transitan esa etapa de la vida en el centro de la discusión.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, desde la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires plantearon una pregunta que busca abrir la reflexión sobre esta realidad: ¿cómo están viviendo nuestros jóvenes y qué mundo les estamos proponiendo habitar?

Un problema que excede a una sola dimensión

Para la Magister Soledad Dawson, psicóloga y directora de la Maestría en Vínculos, Familias y Diversidad Sociocultural de la Universidad Hospital Italiano, la problemática no puede ser pensada desde una única perspectiva.

"Tenemos delante un problema colectivo, de salud mental, salud física y también de políticas públicas. Su abordaje es multifactorial y requiere corresponsabilidad", explicó. La especialista también puso el foco en la necesidad de alejarse de las miradas que buscan encontrar una única causa o un responsable individual frente a situaciones complejas.

"Lejos de la culpa, que paraliza y busca un responsable único allí donde no lo hay, la responsabilidad compartida permite pensar qué podemos transformar, en tanto, familias, escuelas, instituciones, sistemas de salud, comunidad y Estado", sostuvo Dawson.

El planteo ubica la corresponsabilidad como un elemento central para abordar un fenómeno que involucra diferentes ámbitos de la vida de los adolescentes. En ese sentido, la prevención aparece vinculada con la capacidad de generar acompañamiento y fortalecer los espacios en los que los jóvenes puedan atravesar sus dificultades.

Adolescentes rodeados de estímulos y exigencias

La vida cotidiana de los adolescentes está atravesada por múltiples estímulos y exigencias. Entre ellos se encuentran las redes sociales, que los exponen de manera permanente a modelos de belleza, vínculos, experiencias y estilos de vida que pueden resultar difíciles de alcanzar.

A esa exposición se suma la presión por destacarse, en una etapa en la que los jóvenes todavía se encuentran construyendo su identidad.

El escenario también está marcado por una reducción de los espacios de encuentro con pares. Al mismo tiempo, determinadas experiencias pueden profundizar las situaciones de sufrimiento. La discriminación, la exclusión o la violencia pueden convertir incluso a la escuela en un ámbito asociado al padecimiento.

Estos elementos conforman un contexto frente al cual el papel de los adultos adquiere una importancia central.

La cuestión no se limita únicamente a detectar una situación de sufrimiento, sino también a la forma en que los adultos responden frente a ella y acompañan a los adolescentes en el proceso de atravesar las dificultades.

Acompañar sin reemplazar al adolescente

Dawson señaló que una de las respuestas habituales frente al sufrimiento de un adolescente consiste en intentar resolver directamente el problema por él. Sin embargo, la especialista remarcó la importancia de acompañarlo para que pueda aprender a transitar las dificultades.

"Muchas veces, frente al sufrimiento de un adolescente, buscamos resolver el problema por él, cuando también es necesario acompañarlo para que pueda aprender a transitar las dificultades", afirmó.

El acompañamiento, según el planteo de la especialista, convive con la necesidad de establecer límites. "También es importante establecer límites claros y conversados, que ayuden a comprender que existen reglas, responsabilidades y consecuencias, y que una frustración puede ser parte de la vida sin convertirse en una situación sin salida", añadió Dawson.

El concepto de límites claros y conversados aparece así asociado a la posibilidad de que los adolescentes comprendan la existencia de reglas, responsabilidades y consecuencias, al mismo tiempo que puedan reconocer la frustración como una experiencia que forma parte de la vida.

La perspectiva planteada busca evitar que una dificultad sea interpretada como una situación sin salida y propone, en cambio, el acompañamiento como una herramienta para transitar los momentos complejos.

Hablar también es prevenir

Desde la Universidad Hospital Italiano remarcaron la importancia de hablar sobre estos temas como una forma de prevención. El silencio frente a una problemática que afecta cada vez a edades más tempranas no aparece como una respuesta suficiente dentro del planteo realizado por la institución.

La prevención requiere, según señalaron, la existencia de adultos disponibles y de espacios institucionales capaces de acompañar a los jóvenes.

En ese sentido, desde la Universidad destacaron:

Adultos disponibles para acompañar a los adolescentes.

para acompañar a los adolescentes. Familias capaces de pedir ayuda .

. Escuelas capaces de intervenir .

. Instituciones que puedan acompañar .

. Fortalecimiento de los vínculos .

. Generación de espacios de encuentro .

. Construcción de redes de apoyo.

El objetivo es que los adolescentes no tengan que atravesar solos los momentos de mayor sufrimiento.

Una responsabilidad compartida

El escenario que reflejan los datos y las voces incorporadas al informe plantea una problemática que atraviesa diferentes dimensiones. La tasa de 11,8 cada 100 mil habitantes, la más alta de la historia del país, se combina con una situación especialmente preocupante: el fenómeno alcanza edades cada vez más tempranas y los adolescentes constituyen actualmente el grupo de mayor incidencia.

La advertencia de la Asociación Argentina de Salud Mental, que calificó la situación como alarmante, se suma al planteo de la Universidad Hospital Italiano sobre la necesidad de fortalecer los vínculos y generar espacios de encuentro.

En esa mirada, la prevención no queda depositada en una sola persona o institución. La responsabilidad es compartida entre familias, escuelas, instituciones, sistemas de salud, comunidad y Estado.

La propuesta de Dawson parte precisamente de esa idea: dejar de lado la búsqueda de una única causa o un único responsable para concentrarse en aquello que puede ser transformado desde los distintos ámbitos que forman parte de la vida cotidiana de los adolescentes.

En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el interrogante planteado desde la Universidad Hospital Italiano adquiere así una dimensión central: cómo están viviendo los jóvenes y qué mundo se les está proponiendo habitar.

Frente a una problemática que, según los datos aportados, alcanza una tasa inédita en Argentina y que tiene a los adolescentes como el grupo de mayor incidencia, la respuesta señalada pasa por el acompañamiento, la disponibilidad de los adultos, la capacidad de pedir ayuda, la intervención institucional y el fortalecimiento de redes. Hablar, acompañar y construir espacios de encuentro aparecen como componentes de una prevención entendida desde una perspectiva colectiva, multifactorial y de corresponsabilidad.