Defensa del Consumidor: detectan importante cantidad de mercadería vencida

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor llevó adelante un operativo de fiscalización en comercios ubicados sobre las avenidas Ahumada y Barros y Misiones, donde detectó una importante cantidad de mercadería vencida exhibida para la venta.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los controles periódicos que el organismo realiza con el objetivo de resguardar los derechos de los consumidores y promover prácticas comerciales transparentes. La presencia de productos fuera de fecha en góndola encendió alertas y derivó en las actuaciones correspondientes.

Los inspectores constataron que la mercadería vencida se encontraba disponible para su comercialización, lo que implica una irregularidad que vulnera normas básicas de protección al consumidor.

Verificación de precios y medios de pago

Durante el mismo operativo, el equipo de fiscalización avanzó en otras verificaciones vinculadas a la transparencia en la comercialización. En ese sentido, se controló que:

Los precios informados en góndola coincidieran con los cobrados en caja.

No existieran diferencias de precio según el medio de pago.

Según se informó, en el comercio relevado no se detectaron inconsistencias en estos puntos, ya que los valores exhibidos coincidían con los efectivamente cobrados al momento de la compra.

Este tipo de controles apunta a evitar prácticas que puedan generar confusión o perjuicio económico para los consumidores, como discrepancias entre precios anunciados y montos finales.

Cumplimiento del programa Marcatón

En el marco del procedimiento, también se verificó que el comercio inspeccionado cumple con el convenio del programa Marcatón.

Este punto formó parte del relevamiento integral realizado por el organismo, que no solo se enfocó en la detección de productos vencidos, sino también en el cumplimiento de acuerdos y programas vigentes vinculados a la comercialización.

La revisión del cumplimiento del convenio refuerza el carácter amplio del operativo, que abarcó distintos aspectos normativos.

Objetivo: proteger derechos y garantizar transparencia

Desde la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor indicaron que los controles tienen como finalidad garantizar los derechos de los consumidores y promover prácticas comerciales transparentes.

La detección de mercadería vencida expuesta para la venta constituye una irregularidad que impacta directamente en la seguridad y en la confianza de quienes adquieren productos en esos establecimientos. En ese contexto, los operativos de fiscalización buscan no solo sancionar eventuales incumplimientos, sino también prevenir situaciones que puedan afectar a la comunidad.

El procedimiento realizado sobre las avenidas Ahumada y Barros y Misiones se inscribe dentro de una política de inspecciones regulares destinadas a reforzar la vigilancia sobre la cadena de comercialización.

Canales habilitados para denuncias e inspecciones

El organismo recordó que, ante cualquier irregularidad detectada, los consumidores pueden realizar denuncias o solicitar inspecciones a través de los siguientes canales:

Link: https://t.ly/8vF6H

CAPE - M-PD 1 - Pabellón N° 27 - Av. Belgrano 1494

Teléfono: 0383 426-9604

Correo electrónico: [email protected]

La difusión de estos canales apunta a facilitar el acceso de la ciudadanía a mecanismos formales de reclamo y control, fortaleciendo la participación activa en la defensa de sus derechos.