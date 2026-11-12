Defensa del Consumidor intimó a Nobis a garantizar la cobertura oncológica en Catamarca

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Catamarca dictó una medida preventiva urgente contra la empresa de medicina prepaga Nobis, a la que intimó a acreditar, en un plazo de 24 horas, que adoptó las medidas necesarias para garantizar la cobertura de un tratamiento oncológico requerido por una paciente con cáncer.

La decisión del organismo provincial se produjo luego de que tomara estado público la situación de una mujer que no estaría recibiendo la autorización de las prestaciones médicas necesarias para afrontar su tratamiento. Frente a ese escenario, la dependencia resolvió intervenir de oficio y establecer una exigencia inmediata para la empresa.

La medida apunta a que Nobis arbitre los medios necesarios para asegurar la cobertura de los tratamientos indicados por los profesionales médicos. El plazo establecido busca que la firma acredite que tomó las medidas correspondientes para garantizar las prestaciones que necesita la paciente.

La intervención se enmarca en las facultades de Defensa del Consumidor en materia de relaciones de consumo y en la necesidad de atender situaciones en las que pueden encontrarse comprometidos los derechos de los usuarios de servicios de salud.

El caso adquirió relevancia a partir de la situación denunciada públicamente, vinculada con la falta de autorización de prestaciones necesarias para continuar con un tratamiento oncológico. Ante esa circunstancia, el organismo provincial dispuso una actuación preventiva y de oficio, sin limitarse a esperar la presentación de un nuevo reclamo individual.

Los antecedentes de Nobis

La intervención actual no constituye el primer antecedente de actuación de Defensa del Consumidor frente a situaciones relacionadas con la empresa Nobis. Según informó el organismo, en septiembre de este año ya había aplicado a la firma una sanción económica por incumplimientos de características similares, vinculados con la prestación de servicios de salud.

El monto de aquella sanción fue de $6.443.089,92, una cifra que forma parte de los antecedentes administrativos considerados al informar sobre la nueva medida preventiva.

La penalidad fue establecida mediante la Disposición 129/2026, correspondiente al reclamo 998/2024. No obstante, el organismo precisó que esa sanción se encuentra actualmente con recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio.

Este antecedente permite observar que la relación entre Defensa del Consumidor y la empresa ya había sido objeto de una intervención administrativa por situaciones vinculadas con posibles incumplimientos en la prestación de servicios de salud.

En el caso que motivó la medida más reciente, la preocupación se concentra en la cobertura de un tratamiento oncológico y en la necesidad de que las prestaciones indicadas por los profesionales médicos sean garantizadas. Por ese motivo, la Dirección provincial estableció un plazo de 24 horas para que Nobis acredite las acciones adoptadas.

Defensa del Consumidor y la Superintendencia de Salud

Al comunicar la intervención, Defensa del Consumidor también aclaró cuáles son las competencias de los organismos que participan en el control de las prestaciones de salud. La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación es la autoridad competente para fiscalizar y controlar las prestaciones brindadas por las obras sociales nacionales y las entidades de medicina prepaga.

Por su parte, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor interviene de manera complementaria, dentro de las atribuciones que le corresponden en materia de relaciones de consumo, cuando considera que pueden estar comprometidos los derechos de los usuarios.

Esta distinción establece el alcance de la actuación provincial y la responsabilidad del organismo nacional en el control específico de las entidades de medicina prepaga y las obras sociales nacionales.

En el caso de Nobis, además de disponer la medida preventiva urgente, la dependencia catamarqueña resolvió dar intervención inmediata a la Superintendencia de Servicios de Salud, para que ese organismo nacional adopte las medidas que considere correspondientes dentro de sus competencias.

Cómo realizar reclamos por problemas de cobertura médica

Defensa del Consumidor recordó que los usuarios que tengan inconvenientes con la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga cuentan con canales institucionales para presentar sus reclamos.

En particular, las personas que necesiten denunciar dificultades relacionadas con las prestaciones de salud pueden dirigirse a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, organismo competente para fiscalizar y controlar a las entidades comprendidas dentro de su ámbito de actuación.

El reclamo puede realizarse a través de la página oficial:

https://www.argentina.gob.ar/sssalud/usuarios

Además, los usuarios pueden efectuar denuncias, presentar reclamos o solicitar inspecciones ante los organismos correspondientes mediante el siguiente enlace:

https://t.ly/8vF6H

La información difundida por la Dirección provincial apunta a que quienes atraviesen problemas con la cobertura de sus obras sociales o prepagas conozcan las vías disponibles para canalizar sus planteos y solicitar la intervención de las autoridades competentes.