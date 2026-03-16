Dengue: intensifican controles focales en barrios de la Capital

En el marco de las estrategias sanitarias destinadas a prevenir la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, el Ministerio de Salud continúa desarrollando acciones específicas para reducir los riesgos asociados a enfermedades transmitidas por este vector. Las medidas forman parte de un plan sostenido de vigilancia y control orientado a evitar la propagación de Dengue, Zika y Chikungunya, patologías que tienen como principal transmisor a este mosquito.

Dentro de este esquema de trabajo, durante la semana comprendida entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo se llevará adelante un nuevo operativo de control focal en distintos sectores de la Capital. Estas tareas estarán a cargo de equipos especializados que recorrerán barrios previamente definidos con el objetivo de inspeccionar domicilios, detectar posibles criaderos del mosquito y promover prácticas preventivas entre la población.

El control focal constituye una de las herramientas más utilizadas dentro de las políticas de prevención sanitaria, ya que permite intervenir directamente en los lugares donde podrían generarse condiciones favorables para la reproducción del mosquito. A través de estas acciones, las brigadas buscan identificar y eliminar recipientes o espacios donde pueda acumularse agua, condición fundamental para el desarrollo del insecto.

Trabajo conjunto entre organismos provinciales y municipales

Las tareas previstas para esta semana se desarrollarán mediante un trabajo coordinado entre distintas áreas del sistema sanitario. En este caso, participarán las brigadas pertenecientes a la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, junto con equipos de la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital.

Los operativos se realizarán en dos turnos diarios con el objetivo de abarcar una mayor cantidad de viviendas y sectores barriales. El cronograma establece los siguientes horarios de intervención:

Turno mañana: de 8 a 12 horas

Turno tarde: de 16 a 19 horas

Durante esas franjas horarias, los agentes sanitarios recorrerán los barrios asignados para llevar adelante las acciones de control focal. Las brigadas estarán debidamente identificadas y realizarán inspecciones domiciliarias orientadas a detectar posibles focos de reproducción del mosquito.

Estas acciones forman parte de una estrategia que busca reforzar la prevención mediante la presencia territorial de equipos técnicos, que además de realizar controles brindan información a los vecinos sobre medidas de cuidado y prevención.

Barrios incluidos en el cronograma semanal

De acuerdo con el cronograma establecido por las autoridades sanitarias, las brigadas recorrerán distintos barrios de la Capital a lo largo de la semana. Las tareas previstas por el Ministerio de Salud y la Municipalidad se concentrarán en los siguientes sectores:

La Toma

Altos Verde

Jesús de Nazareth

René Favaloro

Nueva Catamarca

80vv

San Jorge

Cruz Negra

En paralelo, se sumará al operativo la Base Nacional de Vectores, que también desarrollará tareas de control focal en otros sectores de la ciudad. En este caso, los trabajos se realizarán en los siguientes barrios:

Jorge Bermúdez

240vv

Capresca

Martín de Güemes

Jardín

La participación de distintos organismos permite ampliar la cobertura territorial de los operativos y fortalecer las tareas de vigilancia en áreas donde se busca reforzar la prevención.

Planificación sujeta a condiciones climáticas

El cronograma de trabajo previsto para la semana se desarrollará de acuerdo con la planificación establecida por las autoridades sanitarias. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se informó que las actividades están sujetas a posibles modificaciones debido a las condiciones climáticas.

Este factor puede influir en el desarrollo de las tareas en terreno, ya que la lluvia u otros fenómenos meteorológicos pueden alterar la logística de los operativos o modificar el orden de intervención en los barrios previstos.

A pesar de estas variables, las autoridades sanitarias continúan sosteniendo las acciones de prevención como parte de una estrategia permanente orientada a reducir la presencia del mosquito Aedes Aegypti y evitar la propagación de enfermedades transmitidas por este vector.