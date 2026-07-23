Viernes en el Poncho: Cazzu y Valen Vargas en el Mayor, Sele Vera y los Copla en El Patio

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho vivirá este viernes 24 de julio una de sus jornadas más convocantes, con una programación que reunirá música, danza, gastronomía, turismo y producciones audiovisuales en los distintos espacios del Predio Ferial Catamarca.

La agenda del día tendrá como uno de sus principales atractivos la programación del Escenario Mayor, donde se presentarán Valentín Vargas y Cazzu, en una noche que comenzará a las 21 horas y que reunirá propuestas artísticas de diferentes estilos. En paralelo, El Patio, uno de los escenarios más convocantes de la Fiesta, ofrecerá una agenda que incluirá las actuaciones de Sele Vera y los Pampas y el cierre del Dúo Coplanacu. El espacio también tendrá una propuesta gastronómica vinculada con las tradiciones de la provincia.

Se viene el tamal gigante

Antes de la programación musical de la tarde y la noche, a las 17 horas, los municipios de Ambato, reunidos en el espacio Tradiciones Ambateñas, realizarán un tamal gigante en El Patio.

La elaboración estará a cargo de cocineros de Los Varela, quienes compartirán con el público los secretos de esta receta tradicional. La actividad permitirá conocer el proceso de preparación y, al mismo tiempo, disfrutar de uno de los platos más representativos de la cocina catamarqueña.

La propuesta gastronómica se integrará así a una jornada que, además de los grandes espectáculos musicales, ofrecerá espacios destinados a mostrar expresiones culturales, tradiciones, destinos turísticos y producciones de distintos puntos de la provincia y del país.

El Escenario Mayor tendrá a Cazzu como cierre

La programación del Escenario Mayor comenzará desde las 21 horas y tendrá una agenda artística amplia, con la participación de diferentes artistas y formaciones. La grilla estará integrada por:

Delegación Artística de la UNCA .

. Belén Parma .

. Compañía Escénica .

. Germán Cano .

. Folk4 .

. Valen Vargas .

. Loy Carrizo .

. Koki y Pajarín Saavedra .

. Cazzu.

La presencia de Valen Vargas y Cazzu aparece como uno de los principales atractivos de la jornada, que reunirá en un mismo escenario distintas expresiones musicales y artísticas.

El Patio reunirá música, danza y tradición

Desde las 15 horas, El Patio desplegará una programación que combinará presentaciones musicales, danza, propuestas institucionales y expresiones artísticas.

La grilla incluirá a:

Academia Inclusión Folklórica Luis "F" Bazán .

. Banda de Música de la Municipalidad .

. Ballet Folklórico El Reencuentro - Fiambalá .

. Laura Coronel .

. Big Boss Crew .

. Dalma Robles .

. Sele Vera y Los Pampas .

. Fede Pacheco .

. Delegación Departamental Santa María .

. Alico Espilocín .

. Dúo Coplanacu.

La jornada tendrá como uno de sus momentos destacados la presentación de Sele Vera y Los Pampas, mientras que el cierre estará a cargo del Dúo Coplanacu.

Sele Vera

El Mercado Cultural, con música y más

El Mercado Cultural comenzará sus actividades a las 16 horas y ofrecerá una agenda musical con propuestas de diferentes géneros y estilos.

La programación estará conformada por:

Ya Vas a Ver .

. Fulanos del Rock .

. Dios Sabrá .

. Carolina Ibarra .

. Disturbio .

. Disruptiva .

. Paseando por Roma .

. Valeria Argerich .

. DJ Set .

. Juan Martín Angera .

. Lupercales .

. La NN.

La diversidad de la grilla permitirá que el espacio reúna distintas propuestas musicales a lo largo de la jornada.

Turismo, gastronomía y presentaciones institucionales

El Pabellón de Turismo comenzará su programación a las 15 horas y ofrecerá una agenda vinculada con destinos, propuestas gastronómicas, presentaciones institucionales, danza y música.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Mamerto Ayosa .

. YFU - Youth For Understanding - Presentación institucional .

. Ruta del Telar - De Catamarca al mundo .

. UTHGRA - Poncho Gourmet .

. Ballet Folclórico de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UNCA .

. El Rodeo - Presentación de destino junto a Camino de la Fe .

. Wankara .

. Hybrida Compañía de Danza .

. Los Altos - Presentación de Tiramisú de Naranja y Arándanos .

. Delegación Andalgalá .

. Andalgalá Wine .

. Aldo Luna .

. Nacho Andrada.

La propuesta permitirá recorrer distintas expresiones vinculadas con el turismo, la producción, la gastronomía y la identidad de los destinos que forman parte de la Fiesta.

Cine y las producciones audiovisuales

La programación del Poncho Audiovisual tendrá actividades durante toda la jornada, con propuestas destinadas a distintos públicos.

Entre las 15 y las 18 horas se desarrollará Ponchito Audiovisual, junto con la Muestra de Animación GARABATOS. Posteriormente, entre las 19 y las 22 horas, llegará Terror en el Valle, que incluirá la presentación del nuevo logo del ciclo y una Muestra Federal de Cortos de Terror.

La actividad reunirá producciones de los festivales:

Buenos Aires Rojo Sangre .

. Terror Córdoba .

. Merlo Sangriento .

. Oberá Nocturna .

. Nieve Roja.

La programación también incluirá una charla con productores, sumando un espacio de intercambio alrededor de las producciones audiovisuales y del género de terror.

Entradas y canales de información

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho puede consultarse a través de los canales oficiales del evento y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Las entradas para el Escenario Mayor se encuentran disponibles a través de universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, que funcionan de 14 a 22 horas.

Con una agenda que combina grandes espectáculos, propuestas de artistas locales y visitantes, gastronomía tradicional, turismo, danza, producciones audiovisuales y espacios institucionales, este viernes 24 de julio se presenta como una de las jornadas centrales de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, con Cazzu y Valen Vargas como protagonistas del Escenario Mayor, Sele Vera y los Pampas y el Dúo Coplanacu en El Patio, y una amplia programación distribuida en todo el Predio Ferial Catamarca.