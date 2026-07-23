Poncho Diseño premió la creatividad, la innovación y la identidad

En el marco de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el espacio Poncho Diseño celebró la entrega de premios correspondientes a su décima edición, distinguiendo a las propuestas que lograron sobresalir por su creatividad, innovación, calidad de ejecución y compromiso con la identidad y la producción contemporánea.

La premiación tuvo como objetivo poner en valor el trabajo de diseñadores que, desde diferentes disciplinas y puntos del país, encuentran en el diseño de autor una forma de expresión capaz de integrar creatividad, cultura, producción y nuevas miradas sobre los procesos textiles y creativos.

Los reconocimientos reflejaron la diversidad de propuestas presentes en el pabellón y destacaron proyectos que no solo sobresalieron por el resultado final de sus piezas, sino también por el desarrollo de sus procesos creativos, la selección de materiales, la calidad de ejecución, la sustentabilidad y la manera de comunicar cada una de las colecciones.

El jurado especializado

La selección de los proyectos distinguidos estuvo a cargo de un jurado integrado por profesionales de reconocida trayectoria: Noelia Zurita Bazán, María Celeste Marcolli y Federico Scaltritti.

Los especialistas recorrieron los 34 stands que conformaron el espacio Poncho Diseño, donde mantuvieron contacto directo con las y los diseñadores participantes para conocer de primera mano los procesos creativos, la identidad de cada marca y las historias que dieron origen a las distintas colecciones presentadas durante esta edición.

Durante la evaluación, el jurado analizó múltiples aspectos de cada propuesta, buscando una mirada integral sobre el trabajo desarrollado.

Los criterios considerados fueron:

Originalidad .

. Innovación .

. Calidad de la propuesta .

. Diseño .

. Identidad .

. Presentación integral del stand .

. Sustentabilidad .

. Coherencia entre el concepto y el producto final.

Gráfica Salvaje obtuvo el Premio al Producto Creativo

El Premio al Producto Creativo fue otorgado a Gráfica Salvaje, propuesta del diseñador cordobés Lucas Exequiel Chami.

El jurado destacó que el proyecto logró construir un universo visual sólido y coherente, integrando de manera armónica la identidad de marca, el diseño gráfico, la comunicación y la aplicación textil dentro de un lenguaje propio y fácilmente reconocible.

Tras recibir la distinción, Chami expresó su satisfacción por el reconocimiento.

"Fue algo inesperado, pero una alegría tremenda. Este reconocimiento ayuda a seguir haciendo, produciendo y generando piezas nuevas", manifestó el diseñador cordobés.

Alkimia fue distinguida

El Premio al Producto Innovador fue para Alkimia, marca de la diseñadora tucumana Natalia Noelia Orozco. La propuesta fue reconocida por desarrollar prendas textiles que combinan diseño contemporáneo con materiales autóctonos y recursos culturales regionales, incorporando nuevas funcionalidades y poniendo en valor la identidad local mediante la innovación.

Luego de recibir el premio, Orozco destacó su experiencia en la Fiesta del Poncho.

"Estoy muy feliz de ser parte por primera vez de la Fiesta del Poncho. Me sorprendió la riqueza cultural y el apoyo que reciben los artesanos y diseñadores. Este reconocimiento es un impulso para volver el año que viene y seguir trabajando", afirmó.

Fauna de Tela el Mejor Stand

El premio al Mejor Stand fue otorgado a Fauna de Tela, emprendimiento de la diseñadora catamarqueña Romina Elizabeth Delgado, oriunda de Santa María.

La propuesta sobresalió por la creatividad y la armonía logradas en la presentación del espacio expositivo, potenciando cada una de las piezas mediante una exhibición atractiva, ordenada y de gran impacto visual.

Visiblemente emocionada tras recibir el reconocimiento, Delgado explicó que el stand refleja una historia profundamente vinculada con su vida personal y familiar.

"Este stand representa mucho de mi infancia con mi abuelo y su amor por la naturaleza. Hay un trabajo enorme detrás de esta puesta, que realizamos junto a mi compañero Dante Segovia. Es una alegría inmensa que el jurado haya valorado todo ese esfuerzo. Ojalá podamos volver porque participar de Poncho Diseño es una experiencia hermosa", expresó.

Bonhomía Zero Waste premio a la sustentabilidad

La Mención al Producto con Impacto Social/Sostenible fue para Bonhomía Zero Waste, proyecto de la diseñadora jujeña Liliana Evangelina Cisneros.

El reconocimiento destacó la incorporación de criterios de sustentabilidad en todas las etapas del proceso productivo mediante un sistema de moldería zero waste, orientado a optimizar el aprovechamiento de la materia prima y reducir al mínimo el descarte textil.

La diseñadora explicó que toda su producción responde a una lógica de elaboración responsable. "Todas mis prendas nacen de una producción responsable, sin generar descarte textil durante el corte y utilizando materiales nobles como algodón, lino y bambú. Incluso las perchas acompañan ese concepto, porque también son de cartón", señaló Cisneros.

Asimismo, agradeció el acompañamiento recibido tanto por parte del público como de la organización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.