Desesperada búsqueda de un porta trajes perdido: bailarina catamarqueña pide ayuda

La comunidad catamarqueña es convocada a colaborar en la búsqueda de un porta trajes extraviado que pertenece a Antonella Carrión, una joven bailarina integrante de un ballet local, quien atraviesa momentos de preocupación luego de perder parte importante de la indumentaria que utiliza en sus presentaciones artísticas.

Según se informó, el extravío ocurrió mientras el porta trajes era trasladado en el baúl de un automóvil. Durante el trayecto, el elemento cayó sin que sus ocupantes advirtieran la situación. La pérdida se habría producido en el recorrido comprendido entre la avenida Juan Pablo Vera, la avenida Figueroa y la avenida Illia, una zona que ahora concentra la atención de quienes intentan ayudar a localizarlo.

La situación generó una inmediata difusión del pedido a través de distintos canales con el objetivo de que cualquier persona que haya visto el porta trajes o tenga información sobre su paradero pueda aportar datos que permitan recuperarlo.

El contenido del porta trajes y su valor

Más allá del objeto en sí, la principal preocupación radica en los elementos que se encontraban en su interior. Antonella transportaba allí varios trajes de danza destinados a sus actividades artísticas y presentaciones. De acuerdo con la información difundida, dentro del porta trajes había prendas de importante valor para la bailarina. Algunos de esos elementos eran de su propiedad y otros habían sido prestados, lo que incrementa la preocupación por la pérdida.

La propia Antonella expresó públicamente la difícil situación que atraviesa tras el extravío. "No cuento con la posibilidad de volver a hacerme los trajes por el momento... me costó mucho hacérmelos, por esa razón también tenía en el porta trajes cosas prestadas", señaló.

Sus palabras reflejan el esfuerzo que implicó reunir cada una de las prendas y la complejidad que representa reemplazarlas en el corto plazo. La pérdida no solo involucra bienes materiales, sino también herramientas fundamentales para el desarrollo de su actividad artística.

Cómo identificar el porta trajes

Con el objetivo de facilitar su localización, se difundieron detalles específicos sobre las características del elemento extraviado. El porta trajes presenta las siguientes particularidades:

Color bordó oscuro.

Cierre vertical central.

Ventanita plástica transparente destinada a identificación.

No posee logos visibles.

No presenta marcas identificatorias externas.

porta traje

Estas características podrían resultar determinantes para que alguna persona que lo haya encontrado o visto pueda reconocerlo y brindar información útil para su recuperación.

El recorrido donde habría ocurrido el extravío

La reconstrucción de los hechos indica que el porta trajes cayó durante el trayecto realizado entre tres importantes arterias de circulación, siendo estas Avenida Juan Pablo Vera, Avenida Figueroa y Avenida Illia. La delimitación de este recorrido permite focalizar la búsqueda en un sector específico y constituye uno de los datos centrales difundidos por la familia y allegados de la joven bailarina.

Quienes transitaron por la zona o residen en sus inmediaciones podrían aportar información relevante para avanzar en la localización del elemento perdido.

Un llamado a la solidaridad de la comunidad

Ante la imposibilidad de reemplazar los trajes en el corto plazo y considerando que parte de la indumentaria pertenece a terceros que la habían prestado para las presentaciones, Antonella decidió hacer público su pedido de ayuda.

La convocatoria apunta a que cualquier vecino que haya encontrado el porta trajes o que posea datos sobre su ubicación se comunique de manera inmediata para colaborar con su recuperación.

Para aportar información, las personas interesadas pueden contactarse a los siguientes números telefónicos:

3834940236

3834357258

Mientras continúa la búsqueda, familiares, amigos y allegados mantienen vigente el pedido de difusión con la esperanza de que el porta trajes pueda ser hallado y devuelto. La colaboración de la comunidad aparece como una herramienta fundamental para intentar recuperar una serie de elementos que representan años de esfuerzo y que forman parte esencial de la actividad artística de una joven integrante de un ballet local.