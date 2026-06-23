Abren las inscripciones para una capacitación virtual en Enoturismo

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de una capacitación virtual autogestionada sobre Enoturismo, una iniciativa que forma parte del ciclo anual de formación impulsado conjuntamente con el Instituto de la Calidad Turística Argentina (ICTA).

La propuesta busca brindar herramientas y conocimientos específicos vinculados al desarrollo de experiencias enoturísticas de calidad, fortaleciendo las capacidades de quienes forman parte de una actividad que ocupa un lugar cada vez más importante dentro del sector turístico.

La capacitación se enmarca en las acciones orientadas a promover la mejora continua de los servicios turísticos y la profesionalización de los distintos actores que intervienen en la actividad, contribuyendo al fortalecimiento de la oferta turística provincial.

Sistema Argentino de Calidad Turística

La formación forma parte del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), una herramienta destinada a promover estándares de calidad y buenas prácticas en los diferentes segmentos que integran la actividad turística. El cursado se desarrollará a través del Campus Virtual "Fomenta Calidad", una plataforma diseñada especialmente para fortalecer competencias, conocimientos y herramientas de gestión entre quienes desarrollan tareas vinculadas al turismo.

La modalidad elegida permitirá que los participantes accedan a contenidos específicos relacionados con el enoturismo, incorporando conceptos y herramientas aplicables a la planificación y gestión de experiencias turísticas asociadas a esta actividad.

Además, la utilización de una plataforma virtual facilita el acceso a la capacitación desde distintos puntos de la provincia, favoreciendo una participación amplia y descentralizada.

Modalidad virtual y autogestionada

Uno de los aspectos centrales de esta propuesta es su formato de cursado. La capacitación se desarrollará bajo una modalidad 100 por ciento virtual y autogestionada, permitiendo que cada participante pueda organizar sus tiempos de estudio de acuerdo con sus posibilidades y disponibilidad.

Esta característica brinda flexibilidad para acceder a los contenidos sin necesidad de trasladarse físicamente a un lugar determinado, facilitando la participación de personas radicadas en diferentes localidades de Catamarca.

Según se informó, el cursado comenzará el lunes 6 de julio a las 8 horas y se extenderá hasta el viernes 31 de julio a las 12 horas, período durante el cual los participantes podrán avanzar en el desarrollo de los contenidos propuestos dentro del campus virtual.

Destinatarios de la propuesta

La capacitación está dirigida a un amplio universo de actores vinculados al turismo y al desarrollo de experiencias relacionadas con la actividad vitivinícola.

Entre los destinatarios se encuentran:

Prestadores turísticos .

. Bodegas .

. Emprendedores .

. Guías de turismo .

. Municipios catamarqueños .

. Actores interesados en el desarrollo y gestión de experiencias enoturísticas de calidad.

La amplitud de la convocatoria responde a la intención de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos sectores que intervienen en la actividad turística y que pueden aportar al crecimiento de propuestas vinculadas al enoturismo.

La formación permitirá incorporar herramientas orientadas a mejorar la calidad de los servicios y experiencias ofrecidas a visitantes y turistas.

Certificación para quienes completen la formación

Desde la organización se informó que las personas que finalicen satisfactoriamente el cursado recibirán un certificado de participación.

Esta acreditación constituye un reconocimiento a la formación realizada y representa un respaldo para quienes buscan fortalecer sus conocimientos y capacidades dentro del ámbito turístico.

La certificación forma parte de la propuesta educativa impulsada en el marco de las acciones de calidad promovidas por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y el Instituto de la Calidad Turística Argentina.

Cupos limitados y proceso de selección

La convocatoria contempla una cantidad reducida de vacantes, por lo que se estableció un mecanismo de selección de participantes.

Los aspectos principales del proceso son los siguientes:

Cupo máximo de 25 participantes .

. Inscripciones abiertas hasta el viernes 26 de junio a las 13 horas .

. Selección posterior de postulantes debido a la cantidad limitada de vacantes.

Notificación por correo electrónico a las personas seleccionadas.

Comunicación de los pasos a seguir para confirmar la participación.

Desde la organización señalaron que, debido al número reducido de plazas disponibles, no todas las personas inscriptas podrán acceder automáticamente a la capacitación.

Por ese motivo, una vez finalizado el período de inscripción, se realizará la evaluación correspondiente y posteriormente se informará a los seleccionados mediante correo electrónico.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar de la capacitación virtual sobre Enoturismo deberán completar el formulario de inscripción habilitado para tal fin. El registro puede realizarse a través del siguiente enlace:

https://bit.ly/CapacitaciónvirtualEnoturismo

La inscripción constituye un requisito obligatorio para participar del proceso de selección y aspirar a una de las vacantes disponibles.

Con esta nueva propuesta formativa, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca continúa impulsando acciones orientadas al fortalecimiento de la calidad turística, promoviendo instancias de capacitación que permitan mejorar las competencias de los actores del sector y contribuir al desarrollo de experiencias vinculadas al enoturismo en distintos puntos de la provincia.