Catamarca participa de la Encuesta Nacional de Lactancia 2026

La provincia de Catamarca se encuentra participando de la Encuesta Nacional de Lactancia (ENALAC) 2026, un relevamiento federal impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación que se lleva adelante de manera simultánea en todo el territorio argentino. La iniciativa tiene como finalidad obtener información actualizada sobre las prácticas de alimentación de niñas y niños menores de dos años, con el objetivo de diseñar, fortalecer y orientar políticas públicas vinculadas a la promoción y protección de la lactancia.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia informaron a la comunidad que la encuesta ya se encuentra en marcha en distintos hospitales y centros de salud de Catamarca, donde se desarrollarán las actividades previstas para la recolección de datos durante varias semanas.

Un relevamiento federal con alcance nacional

La Encuesta Nacional de Lactancia 2026 constituye una herramienta de alcance federal que involucra a las 24 provincias del país. Su implementación simultánea permite reunir información de diferentes regiones y contextos, generando un panorama amplio sobre las prácticas de alimentación en la primera infancia.

El propósito central del estudio es conocer cómo se alimentan las niñas y los niños menores de dos años, un grupo etario considerado clave para el desarrollo y crecimiento. La información obtenida servirá como base para la elaboración y fortalecimiento de estrategias sanitarias orientadas a la promoción de la lactancia y al acompañamiento de las familias.

La participación de Catamarca forma parte de este esfuerzo conjunto que busca generar evidencia para la toma de decisiones en materia de salud pública, contribuyendo a la planificación de acciones y programas destinados a mejorar las condiciones de alimentación durante los primeros años de vida.

Desarrollo de la encuesta en Catamarca

El relevamiento se lleva a cabo desde el 22 de junio hasta el 10 de julio de 2026. Durante este período, las familias que concurran a los centros de salud seleccionados serán invitadas a participar de una breve entrevista.

La participación en la encuesta es voluntaria y confidencial, características que forman parte del esquema de trabajo definido para la recolección de la información. De esta manera, se busca garantizar que las familias puedan responder con tranquilidad y brindar datos que permitan conocer con mayor precisión las prácticas de alimentación de sus hijos e hijas.

Además de las entrevistas realizadas en hospitales y centros sanitarios, la estrategia de relevamiento contempla la intervención de los agentes sanitarios. Estos trabajadores incorporarán la encuesta durante las recorridas habituales que realizan en sus respectivas áreas de cobertura, ampliando así el alcance territorial de la iniciativa y facilitando la participación de más familias.

Información para fortalecer políticas públicas

Los resultados de la Encuesta Nacional de Lactancia permitirán contar con información específica sobre las prácticas alimentarias en niñas y niños menores de dos años. Este conocimiento resulta fundamental para orientar acciones de promoción y protección de la lactancia, uno de los ejes centrales de las políticas sanitarias vinculadas a la primera infancia.

Entre los objetivos del relevamiento se encuentra la generación de datos que permitan identificar situaciones, necesidades y características relacionadas con la alimentación infantil. La información recopilada servirá como insumo para el diseño de políticas públicas y para el fortalecimiento de aquellas estrategias que ya se encuentran en marcha.

La participación de Catamarca en la ENALAC 2026 se inscribe así en una acción coordinada a nivel nacional que busca construir información confiable y representativa en todo el país. Con la colaboración de las familias, los equipos de salud y los agentes sanitarios, la encuesta aspira a consolidarse como una herramienta clave para la planificación de acciones orientadas a la promoción y protección de la lactancia y al cuidado integral de niñas y niños durante sus primeros años de vida.