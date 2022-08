Despidieron a dos contratadas del Hospital de Villa Dolores: en repudio, los trabajadores tomaron el nosocomio

El conflicto en el sector salud se sigue complicando, esto por cuanto dos trabajadoras, una del sector farmacia y la otra de Laboratorio del hospital chacarero fueron notificadas de sus despidos mediante carta documento. Por ello sus compañeros y colegas tomaron la determinación de iniciar medidas de fuerza. La primera perjudicada por esta determinación del Ministerio de Trabajo fue María Emilia Vélez, quien venía prestando servicios en el Hospital de Villa Dolores desde hace seis años e integraba el grupo de empleados de la salud que fueron pasados a calidad de contratados en Diciembre pasado, según el listado que envió ATSA al Ejecutivo provincial.

El segundo caso se conoció después. La damnificada es Gabriela Avila, quien desarrollaba tareas en el Laboratorio del nosocomio. Al igual que Vélez, no le indicaron causa de la cesación de servicio y solo se hace referencia a la cláusula Octava del Contrato. La empleada en similitud con su compañera, también había pasado a ser contratada en diciembre pasado y ante la novedad de haber quedado sin trabajo, se mostró consternada y desconcertada porque ella tampoco participó de los quite de colaboración, si es que esta fuera la razón no dicha por las autoridades. Al ser consultada dijo “espero que la situación se revea” .

Los despido que causan malestar en el centro de salud, en principio no tienen un motivo y solo se menciona en la carta documento que el cese laboral es en el marco de lo establecido en el “primer párrafo de la cláusula Octava del Contrato de Empleo Público” .

Los compañeros del hospital, al tomar conocimiento de esta situación reclamaron a los directivos del centro de salud, quien alegaron que podría tratarse de una confusión pero deslizaron una pregunta preocupante, ya que le consultaron a Emilia Vélez si había participado de las medidas de fuerza que viene llevando a cabo, en este caso ATE Salud. Ella desmintió haber participado de los quite de colaboración y se mostró consternada por la determinación de las autoridades, tanto de Salud como de Trabajo.

Según la carta documento el contrato es rescindido a partir del próximo sábado 3 de Septiembre y ante esto la primera trabajadora despedida manifestó “estoy angustiada. No sé qué va a ser de mi situación. Trabajo todos los días, cumplo mi horario y nosé qué voy a hacer. Dicen que supuestamente yo figuro en un listado de un quite de colaboración pero no es así. Y si así fuera, creo que es mi derecho” .

Asamblea y quite de colaboración

En el medio, los trabajadores y empleados marcaron durante la mañana del lunes el malestar creciente por la existencia de un listado de quienes se sumaron a las protestas que se vienen realizando desde hace un par de meses. En sentido plantearon que participar de una medida de fuerza es un derecho, y lo mismo consideró la empleada despedida, quien además agradeció el apoyo de sus colegas. En estos en solidaridad con su situación iniciaron una asamblea y un quite de colaboración.

Llegó luego el apoyo de los gremios, quienes se hicieron presente, en la persona de José Traverso de ATE Salud y Julio Sánchez de Aprosca. Ambos marcaron el repudio a los despidos y expresaron que gestionarán todo el apoyo legal necesario para que estas cesaciones queden sin efecto. En este sentido, La Unión pudo saber que sobre estos casos ua se encuentra trabajando el Dr. Iván Sarquís, asesor legal de ATE, entidad que se hará cargo de la representación de las ahora ex contratadas.