Día del Camino: Vialidad Provincial tendrá asueto este lunes 5 de octubre

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública estableció asueto para el personal de la Dirección Provincial de Vialidad para este lunes 5 de octubre de 2026, con motivo de la conmemoración del Día del Camino y del Trabajador Vial.

La disposición alcanza específicamente al personal de Vialidad Provincial y establece que la jornada del lunes será no laborable, en el marco de una fecha considerada especialmente significativa para quienes desempeñan tareas vinculadas con la red vial provincial.

La medida fue formalizada mediante un decreto y contempla una jornada destinada al reconocimiento de la labor que desarrollan diariamente los trabajadores del organismo.

Una fecha vinculada al trabajo vial

El asueto se establece en el marco de una fecha relacionada directamente con las tareas que desarrolla el personal de la Dirección Provincial de Vialidad. Se trata de trabajadores que llevan adelante actividades vinculadas con la construcción, conservación y mantenimiento de la red vial provincial.

En ese sentido, la disposición del Ministerio de Hacienda y Obra Pública se repite con los años y representa un reconocimiento a quienes desarrollan de manera cotidiana estas tareas, que forman parte de las responsabilidades asociadas al funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura vial provincial.

El decreto destaca de esta manera el carácter especialmente significativo de la fecha para el personal que integra Vialidad Provincial.

El lunes 5 será jornada no laborable

De acuerdo con lo establecido, el lunes 5 de octubre de 2026 será jornada no laborable para el personal de Vialidad Provincial.

La disposición se circunscribe a la conmemoración del Día del Camino y del Trabajador Vial y determina que durante esa jornada no se desarrollarán las actividades habituales correspondientes al personal alcanzado por la medida.

Posteriormente, se retomarán las actividades habituales, conforme a lo establecido en la disposición.

Una disposición diferenciada para otra fecha

El decreto también establece una precisión respecto de otra jornada conmemorativa vinculada con el ámbito estatal provincial. En este caso, se trata del Día del Empleado de la Administración Pública Provincial.

Según la disposición, durante la jornada correspondiente a esa fecha, el personal de la Dirección Provincial de Vialidad desarrollará sus actividades con normalidad.

De esta manera, el decreto diferencia ambas situaciones. Mientras que el Día del Camino y del Trabajador Vial dará lugar al asueto para el personal de Vialidad Provincial el lunes 5 de octubre, la jornada correspondiente al Día del Empleado de la Administración Pública Provincial tendrá actividad normal para los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad.