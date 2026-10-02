Feria del Libro 2026: el Banco Nación suma beneficios y descuentos del 20%

En el marco de la organización de la 18° Feria Provincial del Libro, se anunció la puesta en marcha de la iniciativa "BNA en la Feria del Libro", un esquema de beneficios de financiamiento y ahorro acordado formalmente entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y el Banco Nación. Esta propuesta coordinada tiene como propósito central ofrecer importantes ventajas financieras para todas aquellas personas que efectúen compras de bienes o consumos gastronómicos durante el desarrollo del evento cultural.

La articulación entre el organismo provincial de cultura y la institución bancaria busca fortalecer la actividad económica dentro del evento, permitiendo a los visitantes acceder a productos editoriales, didácticos y propuestas gastronómicas con condiciones preferenciales. El programa estará plenamente operativo a lo largo de las cinco jornadas en las que se desarrollará la feria, aplicando de forma directa en todos los comercios y stands que se encuentren debidamente adheridos a la promoción oficial.

Promociones

El esquema de promociones diseñado para la ocasión abarca diversos rubros y contempla reintegros aplicables sobre las compras realizadas, además de facilidades en el pago diferido. Las especificaciones y condiciones técnicas asociadas a estos beneficios comerciales incluyen:

. 20% de descuento en los rubros de librerías, artículos de texto y juegos didácticos. . Tope de reintegro fijado en un monto de $20.000 por cada tarjeta participante. . Opciones de financiamiento que contemplan la posibilidad de abonar en hasta 3 cuotas sin interés. . Cobertura del 20% de descuento para los consumos gastronómicos en los stands propios de la Feria. . Alcance del beneficio gastronómico para las compras realizadas en los espacios del Festival del Ponchito, manteniendo el mismo tope de reintegro de $20.000 por tarjeta. . Medios de pago habilitados: tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación. . Requisito operativo imprescindible de canalizar los pagos exclusivamente mediante el uso de la Billetera BNA+ MODO.

Cronograma de actividades

La 18° Feria Provincial del Libro se llevará a cabo entre el 7 y el 11 de octubre inclusive, teniendo como sede central las instalaciones del Predio Ferial Catamarca. La organización del evento confirmó que la entrada para el público será de carácter libre y gratuita, garantizando el acceso irrestricto de toda la comunidad a las actividades culturales, exposiciones libreras y sectores de gastronomía.

El cronograma oficial de funcionamiento y los días fijados para la apertura del predio se estructuran con el siguiente esquema de horarios:

. Miércoles 7: funcionamiento en doble turno, de 9 a 13 y de 15 a 22 horas. . Jueves 8: funcionamiento en doble turno, de 9 a 13 y de 15 a 22 horas. . Viernes 9: funcionamiento en doble turno, de 9 a 13 y de 15 a 22 horas. . Sábado 10: apertura durante el turno tarde y noche, en el horario corrido de 15 a 22 horas. . Domingo 11: jornada de cierre con atención al público en el horario corrido de 15 a 22 horas.

Las promociones financieras asociadas a "BNA en la Feria del Libro" permanecerán plenamente vigentes durante la totalidad de estas cinco jornadas de actividad cultural, abarcando todo el rango horario de funcionamiento del predio.