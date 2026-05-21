Después de brillar con Arjona, llega a el El Patio Candu Domínguez

La programación artística de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continuará ampliando su diversidad musical con una jornada dedicada a los sonidos urbanos y las nuevas tendencias de la música argentina. El jueves 23 de julio, El Patio del Poncho reunirá a dos artistas que representan distintas vertientes de la escena actual: Candu Domínguez y G Sony.

La propuesta combinará pop latino, rap, freestyle y sonidos urbanos en un espacio que se consolidó como uno de los escenarios más convocantes y dinámicos de la fiesta, ofreciendo espectáculos gratuitos durante cada jornada del evento.

La presencia de ambos artistas marca además una apuesta por incorporar a la programación expresiones musicales vinculadas a las nuevas generaciones, en un contexto donde la música urbana ganó protagonismo dentro de la escena nacional y regional.

Candu Domínguez y una propuesta atravesada por la emoción

Una de las protagonistas de la jornada será Candu Domínguez, artista argentina reconocida por una identidad musical que fusiona pop latino y sonidos urbanos.

Su propuesta artística se caracteriza por una voz definida como potente, expresiva y versátil, cualidades que le permitieron construir un perfil propio dentro de la nueva escena musical argentina. Desde muy joven, la cantante encontró en la música un espacio de expresión personal y emocional, desarrollando canciones atravesadas por temáticas ligadas a el amor, la identidad y los procesos personales.

Según se destacó en la presentación oficial, sus composiciones abordan esas experiencias desde una mirada honesta e intensa, elemento que le permitió consolidarse como una de las voces emergentes del panorama actual.

La participación de Candu Domínguez en El Patio del Poncho se inscribe dentro de una programación que busca integrar distintos géneros y estéticas musicales, sumando propuestas contemporáneas que dialogan con los gustos y consumos culturales de públicos diversos.

G Sony y el recorrido de una figura del rap nacional

Junto a Candu Domínguez se presentará G Sony, uno de los nombres más reconocidos de la escena urbana argentina y referente para miles de jóvenes en todo el país. Rapero, compositor y freestyler, G Sony alcanzó notoriedad nacional tras consagrarse campeón argentino de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2014, competencia que representa uno de los escenarios más importantes del freestyle hispano.

Ese reconocimiento marcó el inicio de un recorrido artístico que luego derivó en una carrera solista centrada en la combinación de rap, melodías y letras personales. A lo largo de ese proceso, el artista logró construir una fuerte conexión con el público joven, especialmente a partir de composiciones donde conviven experiencias personales, relatos emocionales y sonidos vinculados a la música urbana contemporánea.

La presencia de G Sony en la Fiesta del Poncho refuerza además el crecimiento que tuvo el género urbano dentro de los grandes eventos culturales y festivales argentinos, incorporando propuestas vinculadas al freestyle, el rap y las nuevas corrientes musicales que ganaron masividad en los últimos años.

El Patio como espacio de diversidad musical

La incorporación de Candu Domínguez y G Sony a la grilla artística refleja el perfil plural que viene sosteniendo El Patio del Poncho, un escenario que durante cada edición reúne propuestas de distintos géneros musicales y públicos diversos.

La programación del espacio se caracteriza por combinar artistas emergentes, figuras consolidadas y expresiones culturales contemporáneas en jornadas abiertas y gratuitas.

En ese marco, la música urbana ocupará un lugar central durante la jornada del jueves 23 de julio, con espectáculos que pondrán en escena algunos de los estilos más representativos de la actualidad musical argentina.