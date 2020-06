Después de más de 30 años, cierra un tradicional comercio de ropa de la ciudad

El tradicional comercio de ropa STONE que abrió sus puertas hace más de 30 años y se convirtió en un clásico del centro catamarqueño, cerrará sus puertas debido a la negativa situación económica que atraviesa.

El cierre del local ubicado sobre la Peatonal Rivadavia, casi esquina Mota Botello, se debe a la imposibilidad de poder hacer frente a los aumentos en las tarifas de los servicios públicos y la baja en el consumo. Además, su dueño comunicó que una vez que se concrete el cierre definitivo, comenzará con un nuevo emprendimiento.

“Ya me cansé de poner el hombro a este país y estar bancando cosas, mientras otros viven muy bien y se dan planes. Me hartaron, esa es la realidad. No hemos pedido asistencia al Estado, queríamos darle un fin a esta situación y directamente a otra cosa. Todos sabemos la desmedida carga tributaria que tiene este país. El Estado al ser tan improductivo e inútil no da abasto con caja propia”, fueron las palabras de Hector Leschinsky, dueño de la firma.