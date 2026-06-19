Una provincia está bajo alerta sanitaria por la confirmación de 23 casos de triquinosis

El Ministerio de Salud de Córdoba informó este viernes la detección de 23 casos de triquinosis, una enfermedad parasitaria que ha encendido las alertas sanitarias en distintos puntos de la provincia. La situación se complejiza al tratarse de tres brotes diferenciados, dos de ellos confirmados en la ciudad capital y el restante en la localidad de Malvinas Argentinas.

Del total de casos reportados, las autoridades sanitarias detallaron que 12 se registraron en la ciudad de Córdoba, mientras que los restantes se distribuyen entre los otros focos identificados. La investigación epidemiológica continúa activa, con intervención de múltiples organismos provinciales y nacionales.

En este contexto, el Ministerio precisó que dentro de los casos de la capital:

Nueve contagios están vinculados al consumo de carne de jabalí

Tres casos pertenecen a un mismo grupo familiar, cuya fuente de origen aún se encuentra bajo investigación

Esta diferenciación resulta clave para el abordaje del brote, ya que permite identificar posibles vías de transmisión y establecer líneas de análisis específicas para cada conglomerado de casos.

El brote en Malvinas Argentinas: vínculos familiares y consumo bajo sospecha

El tercer brote identificado corresponde a 11 contagios notificados en la localidad de Malvinas Argentinas. Según la información oficial, los afectados presentan vínculos familiares y de amistad, lo que sugiere una exposición común.

Las personas involucradas relataron haber consumido alimentos adquiridos en otra provincia y también en la misma localidad, un dato que se encuentra actualmente bajo análisis por parte de los equipos técnicos.

Este grupo epidemiológico constituye uno de los focos principales de investigación, dado que la coincidencia de lazos sociales y hábitos de consumo podría ser determinante para reconstruir la cadena de transmisión.

Estado de salud de los afectados y atención médica

Los 23 pacientes afectados por triquinosis fueron trasladados a hospitales públicos y privados, donde permanecen bajo seguimiento médico. De acuerdo con el informe oficial, todos ellos presentan una evolución favorable.

Un dato relevante dentro del cuadro general es que cuatro de los pacientes son menores de 15 años, lo que añade una dimensión sensible al abordaje sanitario del brote.

El monitoreo clínico continúa de manera constante, mientras los equipos de salud trabajan en la evolución de cada caso de forma individualizada.

Investigación interinstitucional: múltiples organismos en acción

El abordaje del brote de triquinosis en Córdoba involucra a una amplia red de instituciones técnicas y sanitarias. La investigación es encabezada por:

Departamento de Zoonosis

Personal del SENASA

Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería

Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria

Áreas de salud y bromatología de los municipios implicados

Este esquema interinstitucional busca determinar con precisión cómo se desencadenaron cada uno de los casos, rastreando posibles puntos de origen, distribución y consumo de los alimentos involucrados.

Qué es la triquinosis y cómo se transmite

La triquinosis es una enfermedad que se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Entre sus principales síntomas se destacan:

Fiebre

Dolor muscular

Hinchazón de párpados

Diarrea

Vómitos

La identificación temprana de estos síntomas es fundamental para el tratamiento y seguimiento de los casos, especialmente en contextos de brotes múltiples como el actualmente registrado en Córdoba.

Recomendaciones oficiales y medidas preventivas

Frente a la detección de los casos, las autoridades sanitarias emitieron una serie de recomendaciones destinadas a reducir el riesgo de nuevos contagios. Entre ellas se destaca:

Evitar el consumo de carnes crudas que no hayan sido inspeccionadas previamente a su elaboración

No consumir choripán en puestos no habilitados

Estas medidas apuntan a reforzar las prácticas de seguridad alimentaria en la población, especialmente en lo que refiere a productos cárnicos cuya trazabilidad o control sanitario no esté garantizado.

Un brote múltiple en investigación permanente

La detección de 23 casos de triquinosis, distribuidos en tres brotes simultáneos, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Córdoba. Con 9 casos vinculados al consumo de jabalí, la investigación se centra en determinar con precisión los puntos de origen y las cadenas de transmisión involucradas.

Mientras tanto, los pacientes continúan bajo atención médica y evolución favorable, en un escenario donde la articulación entre organismos provinciales y nacionales resulta clave para contener y esclarecer el brote.