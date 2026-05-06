Rodrigo Morabito expuso sobre el sistema penal juvenil en Buenos Aires

En el marco de un encuentro de alto nivel jurídico, el juez catamarqueño Rodrigo Morabito tuvo una destacada participación como expositor en una jornada desarrollada en el Instituto Fray Bartolomé de las Casas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad fue organizada por la Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina, un espacio que congrega a magistrados de distintas jurisdicciones del país con el objetivo de debatir sobre los desafíos del sistema penal contemporáneo.

Durante ese mismo encuentro, Morabito fue designado Vocal Titular de la organización, formalizando su incorporación mediante la suscripción del acta correspondiente junto a sus pares. Esta designación se dio en un contexto de intercambio académico y profesional, donde se abordaron problemáticas centrales vinculadas al funcionamiento del sistema penal.

El eje del debate

La jornada tuvo como eje temático una cuestión clave en el debate jurídico actual: "La función judicial en los sistemas acusatorios. El riesgo de nuevos procesos inquisitivos". En ese marco, se generó un espacio de reflexión sobre las transformaciones del modelo penal y los desafíos que implica su implementación en distintas áreas.

El encuentro reunió a jueces y juezas penales de diversas jurisdicciones, consolidándose como un ámbito de análisis crítico sobre el presente y el futuro del sistema penal argentino. Las discusiones se centraron en cómo avanzar en la profundización del modelo acusatorio sin perder de vista los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

La ponencia de Morabito

En ese contexto, el magistrado presentó su exposición titulada "¿Quién decide realmente? Poder fiscal y función judicial en las medidas alternativas del nuevo régimen penal juvenil (Ley 27.801)". En su ponencia, abordó los desafíos que plantea la implementación del sistema acusatorio en el ámbito juvenil.

El eje de su análisis se centró en la tensión entre el protagonismo del Ministerio Público Fiscal y el rol de control de legalidad que corresponde a la judicatura. En particular, Morabito puso el foco en las medidas alternativas dentro del régimen penal juvenil, señalando los interrogantes que surgen respecto a quién detenta realmente la capacidad de decisión en estos procesos.

Entre los aspectos destacados de su exposición se encuentran:

Análisis del nuevo régimen penal juvenil (Ley 27.801) .

. Evaluación del rol del Ministerio Público Fiscal en el sistema acusatorio.

en el sistema acusatorio. Reflexión sobre la función judicial como garante de legalidad.

como garante de legalidad. Tensión entre poder fiscal y control judicial en medidas alternativas.

Advertencias sobre el modelo acusatorio

Durante su intervención, el juez advirtió sobre los riesgos de una posible desnaturalización del modelo acusatorio. En particular, señaló que las decisiones sustanciales en torno a medidas alternativas podrían quedar excesivamente concentradas en la órbita fiscal.

Según expuso, este escenario podría derivar en un debilitamiento de las garantías judiciales, que deben regir en todo proceso penal. Esta preocupación adquiere especial relevancia cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, dado que el sistema penal juvenil requiere un enfoque particularmente cuidadoso en materia de derechos.

La advertencia planteada por Morabito se inscribe dentro de un debate más amplio sobre cómo equilibrar las funciones dentro del sistema acusatorio sin afectar los principios fundamentales del debido proceso.

Reconocimiento académico

La apertura de la jornada estuvo a cargo del reconocido jurista y ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien destacó la relevancia del debate propuesto y la necesidad de generar espacios de reflexión en torno a estos temas.

En ese marco, el magistrado catamarqueño hizo entrega de un ejemplar de su último libro, una obra que ha tenido amplia repercusión a nivel nacional y que actualmente se encuentra prácticamente agotada en librerías. Este gesto se dio en un contexto de intercambio académico que complementó las exposiciones y debates desarrollados durante la jornada.