Día Internacional de la Mujer: el origen histórico y las luchas que dieron forma a una conmemoración global

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada dedicada a recordar la lucha histórica por la igualdad de derechos y a visibilizar los avances alcanzados en materia de género a lo largo del tiempo. La fecha también busca poner en primer plano las demandas que aún persisten en distintas sociedades.

Cada año, en diversos países del mundo, se desarrollan actividades, actos y movilizaciones que convocan a reflexionar sobre la situación de las mujeres en la sociedad contemporánea. Las iniciativas incluyen manifestaciones públicas, encuentros sociales y eventos institucionales que abordan cuestiones vinculadas a la igualdad, los derechos laborales y la participación política.

La conmemoración del 8M, como también se la conoce, no surge de manera casual. Su origen está ligado a hechos históricos que marcaron profundamente la lucha por los derechos de las trabajadoras y que impulsaron movimientos sociales y políticos que se extendieron a lo largo del siglo XX.

La tragedia de 1908 que marcó el origen de la fecha

El origen de la elección del 8 de marzo se vincula con una tragedia ocurrida en Nueva York el 8 de marzo de 1908, cuando 129 trabajadoras murieron en un incendio dentro de una fábrica textil conocida como Cotton.

Las mujeres que se encontraban en el lugar realizaban una protesta laboral para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo. Entre sus principales demandas se encontraban:

Mejores condiciones laborales.

Reducción de la jornada laboral.

Salarios equivalentes a los de los hombres que realizaban tareas similares.

De acuerdo con los relatos históricos, mientras se desarrollaba la protesta las puertas del edificio habrían sido cerradas, lo que impidió que muchas de las trabajadoras pudieran escapar cuando comenzó el incendio.

El resultado fue devastador: decenas de mujeres murieron en el interior del edificio, lo que generó una fuerte conmoción social. El impacto de la tragedia impulsó movilizaciones y reclamos que pusieron en el centro del debate las condiciones laborales y la igualdad de derechos para las mujeres.

La propuesta de instaurar un día internacional

A partir de ese contexto de reclamos y movilización, surgió la idea de establecer una jornada internacional dedicada a las luchas de las mujeres trabajadoras.

El impulso llegó en 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague. Allí, la dirigente alemana Clara Zetkin presentó una propuesta para instaurar el Día de la Mujer Trabajadora. La iniciativa fue aprobada por las delegadas presentes, lo que permitió que la conmemoración comenzara a celebrarse al año siguiente en distintos países.

En ese momento histórico, los reclamos que impulsaban la jornada estaban centrados en demandas concretas vinculadas a derechos laborales y políticos. Entre los principales objetivos de aquellas movilizaciones se destacaban:

El derecho al trabajo.

El fin de la discriminación laboral.

El sufragio femenino.

La posibilidad de que las mujeres ocuparan cargos públicos.

Estas reivindicaciones marcaron el inicio de una serie de luchas que, con el paso de las décadas, se expandieron a nivel internacional y generaron transformaciones en distintas sociedades.

El reconocimiento oficial de la ONU

La consolidación de la fecha como una conmemoración global se produjo varias décadas después. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Con esa decisión, la jornada adquirió reconocimiento institucional a nivel mundial y se estableció como un espacio anual para reflexionar sobre los derechos de las mujeres.

Desde entonces, el 8M se convirtió en una fecha de referencia para distintos movimientos sociales y organizaciones que trabajan en temas vinculados a la igualdad de género y la participación de las mujeres en la vida política, económica y social.

El movimiento Ni Una Menos en la Argentina

En Argentina, las reivindicaciones relacionadas con los derechos de las mujeres también tuvieron una presencia destacada en las últimas décadas. Uno de los movimientos más significativos fue Ni Una Menos, surgido en 2015 con el objetivo de reclamar el fin de la violencia de género y de los femicidios.

La primera movilización se realizó el 3 de junio de 2015 y convocó manifestaciones en más de 80 ciudades del país. Con el tiempo, la consigna trascendió las fronteras nacionales y se extendió a otros países de América Latina, Europa y Asia. La expansión del movimiento convirtió a Ni Una Menos en una referencia dentro de las luchas contemporáneas vinculadas a la violencia de género.

Las convocatorias para las movilizaciones de este año

En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el movimiento Ni Una Menos anunció una convocatoria a movilizarse el lunes 9 de marzo.

La decisión de trasladar la manifestación al día siguiente del 8M generó divisiones entre las asistentes, ya que algunos sectores prefieren mantener la movilización en la fecha original. La consigna del encuentro planteado por el movimiento será rechazar "el ajuste y la política de hambre" del Gobierno de Javier Milei.

De acuerdo con la convocatoria, distintos movimientos sociales llamaron a concentrarse en:

El Congreso de la Nación a las 16:30 horas.

Desde allí marchar hasta la Plaza de Mayo, donde se realizará la mayor concentración de mujeres.

Según explicaron las organizadoras, la decisión de realizar la movilización el lunes busca lograr mayor visibilidad para los reclamos.

Sin embargo, otros grupos informales comenzaron a convocar a través de redes sociales a reunirse el 8 de marzo, con el objetivo de conmemorar la fecha original del Día Internacional de la Mujer.

De esta manera, la jornada del 8M vuelve a convertirse en un momento de reflexión y movilización en distintos países, recordando tanto el origen histórico de la lucha por los derechos de las mujeres como los debates y demandas que continúan presentes en la actualidad.

