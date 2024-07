Día Mundial del OVNI: ¿por qué se celebra el 2 de julio?

Los OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) son fenómenos aéreos avistados cuyas características o conductas no se corresponden con ninguna aeronave conocida o fenómeno natural. Aunque el término comúnmente se asocia con naves extraterrestres, la definición pura indica simplemente que el objeto no puede ser identificado al momento de su observación.

El primer avistamiento documentado que se popularizó ocurrió el 24 de junio de 1947, cuando el piloto privado Kenneth Arnold reportó haber visto nueve objetos voladores extraños cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington, Estados Unidos. Este episodio generó gran atención mediática y marcó el inicio del interés masivo en los Ovnis

Zonas como el Área 51 en el estado de Nevada, Estado Unidos, son comúnmente señaladas por teorías conspirativas como sitios donde se investigan OVNIs y tecnología extraterrestre. Además, lugares históricos como Nazca en Perú, Stonehenge en el Reino Unido y el Triángulo de las Bermudas son a menudo mencionados como sitios relacionados con fenómenos inexplicables y avistamientos de OVNIs. A nivel global, se han reportado avistamientos en ciudades como San Pablo, Arizona, Jerusalén y México, alimentando la creencia de que estos objetos desconocidos podrían estar observándonos desde diferentes puntos del planeta.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del OVNI el 2 de julio?

El Día Mundial del OVNI se celebra el 2 de julio en coincidencia con el aniversario del Caso Roswell, un suceso emblemático relacionado con avistamientos de objetos voladores no identificados.

El 2 de julio de 1947, un objeto cayó en una zona desértica cerca de Roswell, Nuevo México. La versión oficial indicó que se trataba de un globo meteorológico, pero los testigos aseguraron haber visto un disco volador, despertando múltiples teorías sobre vida extraterrestre.

El interés por vida extraterrestre y ovnis ha generado una multitud de eventos y celebraciones a nivel mundial. El Día Mundial de los OVNIs es promovido por individuos y comunidades que creen en la existencia de vida más allá de la atmósfera terrestre. Este día es aprovechado para realizar maratones de películas de temática extraterrestre, reuniones nocturnas de avistamientos y excursiones a lugares con antecedentes de presencia de ovnis.

A lo largo de los años, diversos avistamientos y teorías han mantenido vivo el debate sobre la posibilidad de contacto extraterrestre. Zonas como el Área 51, ubicada en el estado de Nevada, y múltiples avistamientos en lugares como Sao Paulo, Arizona y México, refuerzan las especulaciones y la curiosidad de los creyentes. El Día Mundial del OVNI sirve como un recordatorio de este fenómeno y mantiene la conversación sobre la presencia de vida inteligente en el universo.

Cómo fue el Caso Roswell

El Caso Roswell comenzó el 2 de julio de 1947, cuando un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. El propietario del rancho, Mac Brazel, descubrió restos metálicos esparcidos por su terreno y los reportó al sheriff local, quien a su vez contactó a la Fuerza Aérea.

El 8 de julio de 1947, el Roswell Daily Record publicó un titular sensacional: “Las Fuerzas Aéreas capturan un plato volador en un rancho de la región de Roswell”. Sin embargo, pronto el general de brigada Roger Ramey desmintió la noticia, afirmando que los restos pertenecían a un globo meteorológico utilizado en el Proyecto Mogul, un programa secreto destinado a detectar pruebas nucleares soviéticas.

Durante décadas, el incidente permaneció en un relativo olvido hasta que en 1978, los investigadores Stanton Friedman y William Moore retomaron el caso. Friedman, un físico interesado en el fenómeno OVNI, sugirió que lo que había caído en Roswell era una nave extraterrestre. En su libro “The Roswell Incident”, Friedman y Moore argumentaron que Estados Unidos tenía en su poder la nave y los cuerpos de sus tripulantes alienígenas.

En 1994, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos publicó un informe confirmando que los restos pertenecían al Proyecto Mogul, pero las especulaciones persistieron. En 1995, una supuesta autopsia de un extraterrestre grabada en vídeo resultó ser falsa, fabricada por un experto en efectos especiales, John Humphreys.

La controversia recibió un nuevo giro en 2007, cuando se reveló un testimonio postmortem del teniente Walter Haut, quien en 1947 había sido el oficial de prensa encargado del caso. Haut afirmó que lo que había visto eran restos de una nave extraterrestre y cuerpos alienígenas, almacenados en un hangar conocido como Edificio 84.

En años recientes, exoficiales de inteligencia como David Grusch han avivado el debate al declarar que Estados Unidos posee vehículos de origen no humano. Aunque estos testimonios no se relacionan directamente con Roswell, refuerzan el interés y la especulación en torno al incidente.

Actualmente, Roswell es un destino turístico para aficionados a los OVNIs, con un museo dedicado al caso y una industria local que prospera gracias al turismo y a las teorías conspirativas. La ciudad celebra anualmente el Festival UFO, lo que mantiene vivo el misterio y la fascinación en torno al Caso Roswell.