Importante incendio de pastizales sobre Ruta n° 1: trabajan brigadistas y medios aéreos

Un importante incendio de pastizales se desató durante las horas de la tarde en el departamento Fray Mamerto Esquiú, sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura de los talleres de Nolano, en la localidad de Piedra Blanca.

La situación generó un despliegue de distintos equipos de emergencia que se trasladaron hasta el sector con el objetivo de controlar el foco ígneo y garantizar la seguridad en una zona de circulación vehicular. De acuerdo con la información recibida por La Unión, en el lugar intervienen efectivos y brigadistas, mientras un helicóptero sobrevuela el área.

El incendio provocó además una advertencia dirigida especialmente a quienes deben transitar por ese tramo de la ruta, debido a la presencia de humo y al trabajo de los equipos de emergencia.

Despliegue para controlar el foco

Ante la magnitud del siniestro, al lugar arribaron integrantes de la Brigada de Incendios Forestales, Bomberos Voluntarios de Valle Viejo y personal policial. A este operativo se sumó el sobrevuelo de un helicóptero, utilizado para trabajar sobre la zona afectada y acompañar las tareas destinadas a controlar el incendio.

El despliegue tiene como objetivo principal contener el foco ígneo y, al mismo tiempo, preservar la seguridad en el sector donde se desarrolla el operativo.

La intervención conjunta se desarrolla mientras el fuego afecta un sector de pastizales ubicado junto a una de las principales vías de circulación de la zona.

La circulación sobre por Ruta N° 1

A raíz del incendio, la Guardia Urbana Municipal de Fray Mamerto Esquiú emitió un pedido de precaución para los conductores que circulen por la Ruta Provincial N° 1, particularmente en inmediaciones de los talleres de Nolano, en Piedra Blanca.

La recomendación está vinculada directamente con las condiciones generadas por el siniestro. La presencia de humo puede afectar la circulación, mientras que los vehículos y equipos de emergencia se encuentran trabajando en el sector. Desde el organismo municipal solicitaron a quienes transiten por la zona reducir la velocidad y circular con máxima precaución, teniendo en cuenta tanto la visibilidad como la presencia del personal abocado al operativo.

La situación requiere especial atención por parte de los conductores que atraviesen el tramo afectado, ya que el trabajo de los equipos de emergencia se desarrolla sobre una zona próxima a la ruta.

El humo, la preocupación

La advertencia de la Guardia Urbana Municipal pone el foco especialmente en la presencia de humo provocada por el incendio de pastizales. Esta condición constituye uno de los elementos que deben ser considerados por quienes circulen por la Ruta Provincial N° 1 mientras continúan las tareas de control.

La recomendación oficial apunta a disminuir la velocidad y mantener la máxima precaución durante el paso por el sector de Piedra Blanca. A esto se suma la necesidad de prestar atención al movimiento de los equipos que trabajan para controlar el fuego.

En ese contexto, el operativo combina las tareas específicas destinadas a combatir el incendio con las acciones de prevención orientadas a mantener condiciones de seguridad para quienes utilizan la ruta.