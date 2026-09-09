Nuevo espacio verde en Valle Viejo: Inauguran la puesta en valor del Paseo de Sumalao

La Municipalidad de Valle Viejo ha concretado un hito significativo en materia ambiental y urbana al llevar adelante la puesta en valor del Paseo de Sumalao, un espacio que ha sido completamente recuperado bajo estrictos criterios de sustentabilidad, preservación del bosque nativo y un aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Este trascendental proyecto de transformación comunitaria estuvo formalmente encabezado por la intendenta Susana Zenteno, quien contó con la destacada compañía del gobernador Raúl Jalil, el senador departamental Mario Gershani y diversas autoridades municipales que se dieron cita en el lugar para presenciar la inauguración de este nuevo punto de encuentro y recreación para todos los vecinos de la región.

Criterios ecológicos y diseño paisajístico integrados al entorno

La génesis de esta importante iniciativa comunitaria se desarrolló de manera concreta sobre un terreno que fue generosamente donado por el profesor Jorge Toro Molina, estableciendo desde el primer momento como uno de sus ejes centrales y fundamentales la necesidad imperiosa de conservar la identidad natural del lugar. Para alcanzar este objetivo de preservación ambiental, se llevaron a cabo labores destinadas tanto a preservar como a plantar especies nativas, a la vez que se incorporaron cuidadosamente variedades con requerimientos hídricos compatibles con el entorno, una estrategia clave diseñada específicamente para evitar alterar el equilibrio de la flora existente en este preciado sector del departamento vallisto.

El despliegue operativo en el terreno abarcó una cuidadosa selección y distribución botánica destinada a embellecer y proteger el ecosistema local. Los datos técnicos de esta intervención paisajística reflejan el compromiso asumido con la biodiversidad del predio:

Se plantaron 150 lavandas para enriquecer la diversidad floral del paseo.

Se incorporaron 60 salvias guaraníticas distribuidas estratégicamente en el diseño del espacio.

Se dispusieron 80 lantanas que potencian el valor estético y ecológico del terreno.

Se sumaron 150 repollos de jardín como parte de la variedad botánica seleccionada.

Se plantaron 40 ejemplares de palo borracho para consolidar el arbolado del predio.

Se reactivó la acequia existente con el propósito fundamental de utilizar su propia agua en el sistema de riego del paseo, cerrando así un círculo virtuoso en el manejo hídrico local.

Saneamiento ambiental, economía circular y reutilización de recursos

Más allá de la forestación y el diseño paisajístico, la intervención integral acometida en el Paseo de Sumalao implicó un profundo saneamiento ambiental que transformó radicalmente las condiciones previas del predio. En este sentido, los trabajos preliminares y de acondicionamiento incluyeron de manera prioritaria la erradicación de basurales a cielo abierto, devolviéndole la pulcritud y la salubridad a un espacio que anteriormente se encontraba degradado por la acumulación desaprensiva de residuos.

En sintonía con las directrices de la sustentabilidad y el cuidado ecológico, la gestión de los residuos vegetales se resolvió mediante un innovador proceso de reciclaje in situ. Las labores comprendieron el procesamiento mediante chipeado de ramas equivalentes a unos 20 camiones, material orgánico que posteriormente fue reutilizado para conformar la caminería interna del predio. De esta manera, se logró el doble propósito de reducir drásticamente los volúmenes de residuos generados y aprovechar con total eficiencia los recursos naturales disponibles en el propio lugar, promoviendo los principios de la economía circular aplicados a la obra pública y al paisajismo urbano.

Un patrimonio natural recuperado para el encuentro ciudadano

La culminación de esta ambiciosa obra de saneamiento, forestación y diseño se completó de manera formal con la colocación de nueva cartelería informativa y orientativa, así como con la recuperación integral del bosque nativo que caracteriza a la zona. Gracias a este conjunto de acciones planificadas y ejecutadas de forma rigurosa, el Paseo de Sumalao ha quedado formalmente transformado en un espacio profundamente pensado no solo para el encuentro y la recreación de las familias y visitantes, sino fundamentalmente para poner en valor y preservar el patrimonio natural de Valle Viejo, consolidando un modelo de gestión pública respetuoso de su entorno ambiental.