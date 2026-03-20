Día Mundial de la Salud Bucodental: prevención y cuidado por la calidad de vida

Cada 20 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Salud Bucodental, una fecha que pone el foco en la importancia de la prevención y el cuidado de la salud oral como parte fundamental del bienestar general. En este marco, el Ministerio de Salud de la Provincia adhiere a la jornada impulsando acciones de concientización bajo el lema "Una boca feliz es una vida feliz".

La consigna de este año busca resaltar el impacto directo que tiene la salud bucodental en la calidad de vida de las personas, promoviendo la prevención de enfermedades como las caries y las dolencias gingivales, que pueden afectar no solo la cavidad oral sino también el estado general de salud.

La salud bucodental como parte del bienestar general

Desde el ámbito sanitario se destaca que la salud bucodental no se limita únicamente al cuidado de los dientes, sino que involucra múltiples funciones esenciales en la vida cotidiana. Entre ellas, se incluyen capacidades básicas como:

Morder y masticar

Sonreír y hablar

Comunicar y expresar emociones

Estas funciones, además, están profundamente ligadas a la confianza personal y al bienestar psicosocial, ya que permiten interactuar con otros sin dolor, incomodidad ni enfermedad.

En este sentido, cualquier afección en la boca puede tener consecuencias que van más allá de lo físico, impactando en la autoestima, la comunicación y la vida social de las personas.

La importancia de la prevención

Los profesionales de la salud subrayan que mantener una buena salud bucodental requiere la incorporación de hábitos de higiene adecuados desde temprana edad, así como la realización de controles periódicos a lo largo de toda la vida.

El seguimiento odontológico no solo permite detectar problemas en etapas iniciales, sino también evitar la progresión de enfermedades que podrían generar complicaciones mayores si no son tratadas a tiempo.

En este marco, se enfatiza la necesidad de adaptar los cuidados según cada etapa de la vida, manteniendo una rutina constante que garantice la salud oral a largo plazo.

Recomendaciones clave para el cuidado bucal

Como parte de la campaña de concientización, se difundieron una serie de recomendaciones orientadas a prevenir enfermedades bucales y promover hábitos saludables. Entre las principales indicaciones se destacan:

Alimentación y hábitos saludables

Consultas odontológicas cada 6 meses

Cepillado al menos 2 veces por día durante 2 minutos, utilizando pasta dental con flúor y cepillo de cerdas suaves

Cambio de cepillo cada 3 meses o cuando las cerdas estén abiertas

Uso de protector bucal en deportes de alto impacto

Refuerzo de la higiene en tratamientos de ortodoncia, siguiendo indicaciones profesionales

Consulta ante bruxismo, ya que puede generar desgaste, fisuras o fracturas dentarias

Higiene adecuada de piercings o aros en labios o lengua, debido a la acumulación de alimentos y microbios

Limpieza correcta de prótesis dentales, evitando el uso de prótesis desadaptadas

Estas pautas buscan reducir los factores de riesgo asociados a patologías frecuentes, promoviendo una rutina de cuidado sostenida en el tiempo.

Señales de alerta

Desde el sistema de salud también se advierte sobre la importancia de reconocer síntomas que pueden indicar la presencia de problemas bucales y que requieren atención odontológica.

Entre los signos a tener en cuenta se encuentran:

Dolor al consumir bebidas o comidas frías o calientes

Sangrado de encías

Presencia de aftas o úlceras que no cicatrizan en dos semanas

Movilidad o cambios en la posición de los dientes

Ante cualquiera de estas manifestaciones, se recomienda concurrir a una consulta odontológica para una evaluación adecuada.