Nahuel Gallo regresó a Catamarca y se reunió con su familia: "Tanto tiempo que esperaba esto"

El gendarme catamarqueño Nahuel Agustín Gallo volvió finalmente a su tierra tras haber permanecido 448 días detenido en Venezuela. Su llegada al Aeropuerto Felipe Varela estuvo marcada por emoción, alivio y júbilo familiar, con sus seres queridos esperándolo y celebrando el reencuentro después de más de un año de incertidumbre y angustia.

Gallo compartió su emoción en redes sociales de diversas maneras. Subió una foto de su pasaje de regreso con la frase: "Después de tanto caos, un respiro no viene mal", reflejando el intenso viaje físico y emocional que había atravesado. Además, en una de sus historias de Instagram escribió: "De vuelta por los pagos. Con la familia, tanto tiempo que esperaba esto, aire puro del valle. La familia siempre está presente en las adversidades que se presenten, sin temor a nada con la templanza acorde a la situación gracias por todo siempre agradecido".

Estas publicaciones no solo expresan su alegría personal, sino también el profundo valor que le asigna a la familia y al retorno a su tierra natal, elementos centrales en su proceso de reconstrucción emocional.

La liberación y sus efectos inmediatos

El 1° de marzo, después de 448 días de detención, Gallo fue liberado en Venezuela y comenzó su regreso a Argentina. Este episodio culminó en un breve pero significativo acto con la prensa en Buenos Aires, donde aseguró que se encontraba bien de salud y destacó enfáticamente el rol de su familia durante el cautiverio: "Pensar en mi hijo, a quien amo con toda mi vida, fue lo que permitió que me mantuviera fuerte".

Su retorno no fue un mero viaje geográfico, sino un punto de inflexión hacia la normalización de su vida y su reinserción social y emocional. En sus palabras y publicaciones, se percibe el peso de los días en prisión y la importancia de reencontrarse con lo familiar, con lo cotidiano, con lo que parecía imposible durante más de un año.

Un caso que trascendió a la arena diplomática

El caso de Nahuel Agustín Gallo escaló rápidamente hasta convertirse en un punto de tensión diplomática entre Argentina y Venezuela. Denunciado por el Gobierno argentino como una detención arbitraria, fue planteado ante organismos internacionales. Su liberación se produjo en un contexto de cambios políticos en Venezuela, en medio de procesos de liberación de presos políticos y tras gestiones de diversa índole que incluyeron presión internacional, acciones humanitarias y, según relatos, huelgas de hambre iniciadas por Gallo y otros detenidos, que reclamaban la aplicación de una ley de amnistía recientemente aprobada.

El papel de la familia y la resistencia en cautiverio

La profundidad de este episodio también se refleja en las palabras de Gallo sobre lo vivido en prisión, donde señaló lo duro de las condiciones y el impacto psicológico de la detención prolongada. Muy ligado a su fortaleza mental estuvo el recuerdo de su familia —especialmente su hijo— como el motor principal para mantenerse firme y resistir la adversidad.

Sus historias de Instagram y declaraciones muestran cómo, más allá de los aspectos diplomáticos o políticos, fue el amor familiar y la gratitud lo que sostuvo a Gallo en los momentos más difíciles de su cautiverio. Su regreso a Catamarca no solo devuelve a una persona a su entorno físico, sino también a un espacio de afectos, de cotidianidad y de reconstrucción emocional.