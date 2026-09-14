Una rotura de gran magnitud dejó a varios barrios de Catamarca sin agua

Aguas de Catamarca emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre una rotura de una cañería de 450 mm en Río del Valle, un acontecimiento técnico de gran magnitud que desestabilizó el equilibrio operativo del suministro.

Este daño estructural provocó de forma inmediata una drástica baja presión y falta de agua generalizada, golpeando con severidad a una extensa franja del mapa local. Los sectores afectados por esta interrupción total y parcial del servicio comprenden a las 20 Viviendas, La Toma, Choya Viejo, El Balcón de la Ciudad, Las Gramillas, Los Pinos, Loteo Seisa, Pucará, Pueblo Chico y San Fernando.

Operativo de Reparación y Tiempos Estimados

Ante este complejo escenario de emergencia operativa, los equipos especializados de la entidad prestadora desplegaron un operativo integral sobre el terreno afectado con el firme propósito de contener los daños y devolver la estabilidad al sistema. Las labores de reparación se encuentran en plena ejecución y demanda técnica, estimándose de acuerdo con las proyecciones oficiales que las mismas se extenderán hasta horas de la medianoche de este lunes.

Sin embargo, las autoridades operativas recordaron que la culminación de las obras físicas sobre el conducto averiado no se traduce en una restitución instantánea del recurso en cada hogar. Una vez finalizadas las tareas de recomposición estructural, el servicio se normalizará de manera progresiva, permitiendo que las redes recuperen paulatinamente los niveles necesarios de presión y caudal para abastecer los tanques domiciliarios de todas las comunidades perjudicadas.

Canales de Comunicación y Asistencia Ciudadana

Para mitigar el impacto de esta contingencia en la cotidianeidad de los habitantes de las zonas damnificadas, la empresa prestadora dispuso vías de contacto directas destinadas a la gestión institucional de consultas y la recepción formal de reclamos operativos.

Línea telefónica gratuita: 0800-888-8255 para la atención integral de incidencias y reportes generales.

Canal de mensajería instantánea: WhatsApp al número 383-4900314 para un seguimiento personalizado y directo de cada situación particular.