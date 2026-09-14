Catamarca y el Fampress más largo de la historia del Periodismo Turístico

Catamarca comenzó este lunes su participación en el Fampress 2026 de la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), con una conferencia de prensa realizada en CATA y la recepción oficial de una delegación integrada por 20 comunicadores provenientes de distintos países.

El encuentro marcó el inicio formal de las actividades previstas en la provincia dentro de uno de los recorridos de promoción turística más importantes organizados por la entidad. Los periodistas especializados permanecerán en Catamarca hasta el 19 de septiembre, con una agenda diseñada para permitirles conocer de primera mano distintos aspectos del destino.

La delegación está integrada por comunicadores de:

Alemania.

Brasil.

México.

Colombia.

Ecuador.

República Dominicana.

Honduras.

Perú.

Venezuela.

Argentina.

Durante su permanencia, los visitantes recorrerán diferentes localidades y atractivos para acercarse a los paisajes catamarqueños, su patrimonio, sus expresiones culturales y su gastronomía.

La recepción estuvo a cargo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, que desarrolló en CATA la conferencia de prensa que dio inicio oficial a la etapa catamarqueña del Fampress.

Promoción turística a través del periodismo

Durante la presentación fueron expuestos los principales ejes de la estrategia de promoción turística de Catamarca, desarrollada mediante un trabajo articulado entre los municipios y el sector privado. En ese marco, las autoridades destacaron el valor de los viajes de prensa como una herramienta para ampliar la presencia del destino en medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.

La llegada de comunicadores especializados permite mostrar diferentes dimensiones de la provincia a través de experiencias directas, vinculadas con sus atractivos y con las actividades que forman parte de la propuesta turística.

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, fue la encargada de dar la bienvenida a los integrantes de la delegación. En su intervención destacó el crecimiento del turismo en la provincia y puso en valor el trabajo conjunto desarrollado entre los sectores público y privado.

"Ustedes se van a encontrar no solo con paisajes únicos, sino también con gente muy amable que los va a hacer sentir en su casa. Esperamos que la experiencia que vivan en Catamarca contribuya a seguir promocionando nuestra provincia", expresó Roldán.

El Fampress más extenso de la OMPT

El Fampress 2026 tiene además una característica que lo convierte en una experiencia inédita para la Organización Mundial de Periodismo Turístico: se trata del viaje de prensa más extenso realizado por la OMPT, con un itinerario de 23 días que atraviesa seis provincias argentinas.

Catamarca constituye una de las etapas centrales de ese recorrido, con una agenda que combina distintos perfiles de la actividad turística provincial. El itinerario catamarqueño contempla recorridos por:

San Fernando del Valle de Catamarca.

Tinogasta.

El Rodeo.

Valle Viejo.

Las actividades incluyen experiencias relacionadas con el turismo cultural, la producción regional y la gastronomía, además de visitas a espacios y atractivos representativos de cada lugar.

El presidente de la OMPT, Miguel Ledhesma, destacó precisamente el carácter inédito del Fampress 2026 y señaló que sus 23 días de recorrido lo convierten en el viaje de prensa turística más extenso realizado por la organización.

Ledhesma también puso en valor la articulación que hizo posible concretar cada una de las etapas del recorrido. "Los recorridos son posibles gracias al trabajo conjunto del gobierno y la parte privada. Todos ponen algo para que esto pueda suceder; es un trabajo realmente en equipo", señaló.

Además, agradeció la calidez con la que la delegación fue recibida en Catamarca.

Autoridades que acompañaron la recepción

La recepción de los comunicadores internacionales contó también con la participación de representantes de distintos organismos y municipios involucrados en la agenda del Fampress.

Acompañaron la actividad la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín; Álvaro Barrionuevo, en representación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca; Martín Irazu, secretario de Turismo de Tinogasta; Gabriela Coll, de Turismo de El Rodeo; y Jonathan Tapia, en representación del municipio de Valle Viejo.

La presencia de representantes de las diferentes localidades refleja el esquema de articulación sobre el cual se estructura el recorrido de los periodistas, que no se limitará a la capital provincial, sino que abarcará distintos puntos del territorio.

Como parte de la bienvenida a la delegación internacional, la jornada también contó con un show de folclore en vivo. El músico Juan Ignacio Molina presentó material de su nuevo trabajo, "Taku", acompañado por Jorge Zurita y Tomás Maldonado.

Recorrido por los principales atractivos de la capital

La agenda del Fampress contempla una extensa recorrida por distintos atractivos de San Fernando del Valle de Catamarca. Entre los lugares previstos se encuentran el ecoparque El Jumeal, la Casa de la Puna, la Fábrica de Alfombras, el Museo de la Fiesta del Poncho, el Estadio Bicentenario y el Centro de Arte y Tecnología Aplicada.

El circuito también incluye espacios vinculados con el patrimonio religioso, histórico y cultural de la provincia, entre ellos la Catedral, la Gruta, el Museo de la Virgen del Valle y Pueblo Perdido de la Quebrada, además de otros lugares contemplados dentro de la programación.

La diversidad de sitios incorporados al recorrido permitirá a los comunicadores conocer diferentes expresiones de la identidad catamarqueña y las propuestas que integran la oferta turística provincial.

El Rodeo y Valle Viejo, otras escalas del recorrido

La agenda también contempla el desplazamiento hacia otras localidades. El Rodeo ya formó parte del recorrido de la delegación, que visitó ese destino dentro de las actividades previstas.

El grupo también se trasladará a Valle Viejo, donde está prevista una visita a la hostería de la Cuesta El Portezuelo y el conocimiento de esta emblemática ruta. La incorporación de estos destinos amplía el recorrido más allá del área capitalina y permite incorporar paisajes y propuestas de otros puntos de Catamarca dentro de la experiencia de los periodistas especializados.

Tinogasta y la Ruta del Adobe

Otra de las etapas destacadas será Tinogasta, donde el circuito incluirá distintos atractivos turísticos y experiencias vinculadas con el patrimonio y la producción regional.

Entre los lugares previstos figuran la Ruta del Adobe, las termas de La Aguadita y el Museo del Sabor. Precisamente en este último espacio se desarrollará además una actividad de alcance internacional: el 12° Foro Internacional de Líderes de Turismo, cuyo eje será "Estrategias para Fortalecer el Turismo en Territorios Emergentes".

De esta manera, el paso del Fampress por Tinogasta combinará el recorrido turístico con un espacio de análisis y encuentro de referentes vinculados con la actividad.