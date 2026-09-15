Catamarca tendrá un martes algo nublado y una máxima de 22 grados

El pronóstico para este martes anticipa una jornada condiciones agradables, lo que incluye cielo algo nublado, lo que anticipa presencia de sol en buena parte del día. En cuanto a las temperaturas, estas tendrán desarrollo ascendente llegando a los 22 grados de máxima. El dato del Servicio Meteorológico Nacional es que hay que aprovechar la moderada presencia del viento, porque se vienen días con fuerte presencia en la provincia.

La mañana será fresquita

Durante las primeras horas del martes, el cielo estuvo ligeramente nublado y la temperatura fue de 6 grados. En este período, el Innombrable tendrá una velocidad estimada de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante Oeste (O). El pronóstico no contempla ráfagas.

Con el avance de la mañana, las condiciones de nubosidad cambiarán levemente. Se mantendrá la leve nubosidad y la temperatura ascendió levemente a los 6 grados, a medida que comienza a estar más presente el sol. El viento aumentará su intensidad y alcanzará valores de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante Norte (N).

La máxima llegará en la tarde

El momento más cálido de la jornada se registrará durante la tarde, cuando la temperatura alcance los 22 grados, marcando así la máxima prevista para este martes. Se mantendrá la leve nubosidad y la ascendente presencia del solcito, sobre todo en hora de la siesta.

Durante este período también se producirá el mayor registro de intensidad del viento. Se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con dirección predominante Noreste (NE). De esta manera, la tarde combinará una temperatura máxima de 22 grados y con nubosidad parcial.

Descenso de la temperatura durante la noche

En el final de la jornada, la temperatura descenderá hasta los 15 grados, mientras que el cielo continuará algo nublado. El viento volverá a rotar y soplará desde el Norte (N), con una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h. Tampoco se prevén ráfagas durante este período.