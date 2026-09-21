Día de la Primavera en Catamarca: cómo estará el tiempo este lunes

La llegada de la primavera tendrá condiciones meteorológicas inestables en la Capital catamarqueña. Para este lunes 21 de septiembre, Día de la Primavera y del Estudiante, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y posibilidad de precipitaciones durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían registrarse chaparrones durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, el cielo se mantendría mayormente nublado.

Otro de los factores destacados será el viento del sector sur, que podría presentar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora antes de rotar hacia el noreste.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una jornada más fresca respecto de los días anteriores, con una mínima cercana a los 14°C y una máxima de 26°C, según el informe meteorológico.

De esta manera, quienes tengan previsto participar de actividades al aire libre por el Día de la Primavera deberán tener en cuenta la posibilidad de precipitaciones y las condiciones ventosas durante buena parte del lunes.