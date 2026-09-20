Muffins integrales de banana y chocolate: una receta fácil para la merienda en Catamarca

Si buscás una opción rica y casera para la merienda, estos muffins integrales de banana y chips de chocolate son una alternativa sencilla de preparar. La receta requiere pocos ingredientes y combina el sabor de la banana madura con chips de chocolate.

Ingredientes

1 banana madura.

1 huevo.

1 cucharada de leche descremada.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

4 cucharadas de harina integral leudante.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 puñado y medio de chips de chocolate.

Preparación

1. Precalentar el horno.

Antes de comenzar, precalentar el horno a 180°C y preparar una muffinera.

2. Preparar la banana.

Pelar la banana madura y pisarla con un tenedor hasta obtener un puré lo más uniforme posible.

3. Incorporar los ingredientes líquidos.

Agregar el huevo, la leche descremada y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

4. Sumar la harina.

Incorporar la harina integral leudante y el polvo de hornear. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea, evitando batir de más.

5. Agregar los chips de chocolate.

Incorporar el puñado y medio de chips de chocolate y mezclar nuevamente para distribuirlos de manera uniforme. Reservar algunos para colocar sobre los muffins antes de llevarlos al horno.

6. Distribuir la preparación.

Repartir la mezcla en los moldes de la muffinera sin llenarlos por completo, ya que necesitan espacio para crecer durante la cocción. Colocar algunos chips de chocolate por encima de cada muffin.

7. Cocinar.

Llevar la muffinera al horno precalentado y cocinar durante aproximadamente 25 minutos a 180°C. Una vez listos, retirar y dejar enfriar durante unos minutos antes de desmoldar.