Día de la raza o Día del respeto a la diversidad cultural 2026: qué dice la ley

Este lunes 12 de octubre vuelve a poner en discusión en la Argentina el nombre oficial de una de las conmemoraciones más tradicionales del calendario nacional. La controversia gira en torno a dos denominaciones que representan distintas maneras de interpretar una fecha vinculada con la llegada de los europeos al continente americano: "Día de la Raza" y "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

Mientras el Gobierno de Javier Milei recuperó la expresión tradicional en sus comunicaciones institucionales, la legislación vigente conserva la denominación adoptada en 2010. De esta manera, la discusión no se limita al uso de una expresión u otra, sino que también remite a los cambios históricos, culturales y políticos que atravesó la conmemoración del 12 de octubre en la Argentina.

La diferencia entre el nombre utilizado actualmente por el Gobierno nacional y el que establece la normativa tiene un punto central: la Ley 27.399 mantiene oficialmente la denominación de Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Aunque la administración de Milei volvió a emplear la expresión Día de la Raza, no se modificó la legislación que regula los feriados nacionales.

Qué establece la legislación vigente

La denominación oficial del feriado se encuentra establecida en la Ley 27.399, la norma que regula los feriados nacionales en la Argentina. Su texto mantiene el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo que esa continúa siendo la denominación legal vigente para la jornada del 12 de octubre.

El Gobierno libertario, por su parte, retomó la expresión Día de la Raza en sus comunicaciones institucionales. Esta decisión volvió a instalar la diferencia entre el nombre tradicional de la conmemoración y el que fue adoptado posteriormente mediante una modificación normativa.

En consecuencia, es necesario distinguir entre el uso de una denominación en los mensajes oficiales del Gobierno y el nombre que figura en la legislación nacional. La recuperación de la expresión Día de la Raza no implicó, según la información disponible, una modificación de la Ley 27.399.

La discusión actual se inscribe así en una historia de cambios en la manera de nombrar y comprender esta fecha, cuya interpretación fue variando con el paso de las décadas.

De la llegada de Colón a la instauración del feriado nacional

La conmemoración del 12 de octubre fue establecida como feriado nacional en 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. La decisión se formalizó mediante un decreto que recordaba la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492. Durante décadas, la jornada fue conocida como Día de la Raza. Esta denominación estaba vinculada con la idea del encuentro entre las culturas europea y americana, así como con el proceso de mestizaje que se desarrolló posteriormente en el continente.

La fecha quedó asociada históricamente con el denominado descubrimiento de América, una expresión utilizada para referirse a la llegada de Colón al territorio americano el 12 de octubre de 1492.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la interpretación de aquel acontecimiento comenzó a incorporar otras perspectivas. Distintos países revisaron el significado de la jornada y sumaron reflexiones sobre las consecuencias de la conquista y la colonización europea para los pueblos indígenas.

Ese proceso de revisión también tuvo repercusiones en la Argentina, donde la denominación tradicional terminó siendo reemplazada por otra que buscó destacar la diversidad cultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

El cambio de denominación de 2010

En 2010 se produjo una modificación importante en la manera oficial de nombrar la conmemoración. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 1584/2010, mediante el cual la denominación Día de la Raza fue reemplazada por Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La modificación respondió a la intención de promover una mirada centrada en el reconocimiento de los pueblos originarios, el diálogo intercultural y la diversidad de identidades. De ese modo, la jornada dejó de tener oficialmente un nombre asociado a la denominación tradicional y pasó a incorporar una perspectiva enfocada en el respeto por las distintas culturas.

El cambio buscó superar una interpretación centrada exclusivamente en la llegada de los europeos a América y abrir espacio a la reflexión sobre las experiencias históricas de los pueblos indígenas, sus derechos y la diversidad cultural del país. Posteriormente, la Ley 27.399 mantuvo la denominación de Día del Respeto a la Diversidad Cultural dentro de la normativa que regula los feriados nacionales. Esa incorporación consolidó el nombre que continúa vigente en la legislación argentina.

Por lo tanto, el cambio dispuesto en 2010 no fue solamente una modificación de uso cotidiano, sino que formó parte de una revisión institucional de la manera de presentar y recordar la fecha.

Qué se conmemora cada 12 de octubre en la Argentina

El 12 de octubre recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento que marcó el comienzo de un proceso de contacto entre Europa y el continente americano, seguido por la conquista y la colonización europea.

La celebración estuvo históricamente relacionada con la idea del descubrimiento de América y con la interpretación del encuentro entre las culturas europeas y americanas. No obstante, la revisión de esa mirada incorporó progresivamente las consecuencias que tuvo la colonización para los pueblos indígenas.

En la Argentina, el cambio de denominación impulsado en 2010 procuró promover una reflexión más amplia sobre la diversidad cultural, los derechos y la historia de los pueblos originarios. La denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural pone el acento en el reconocimiento de las diferentes identidades y en la necesidad de considerar las distintas experiencias históricas vinculadas con la llegada de los europeos al continente.

La persistencia de ambos nombres en el debate público refleja, de esta manera, distintas formas de referirse a una misma fecha histórica. Mientras la expresión Día de la Raza remite a la denominación utilizada durante décadas, el nombre establecido por la normativa vigente busca destacar el respeto por la diversidad cultural.

Un fin de semana largo de tres días

En 2026, el feriado nacional del 12 de octubre cae lunes, por lo que se conforma un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

De acuerdo con la información proporcionada, las actividades laborales y escolares habituales se retomarán el martes 13 de octubre.

El calendario sitúa así la conmemoración en el inicio de la semana laboral posterior al fin de semana largo, mientras continúa vigente la denominación establecida por la legislación nacional.