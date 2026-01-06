Día de Reyes: el significado del 6 de enero y una tradición que sigue viva en Catamarca

Cada 6 de enero se celebra el Día de Reyes, una fecha de profunda tradición religiosa y cultural que recuerda la llegada de los Reyes Magos para rendir homenaje al nacimiento de Jesús. En Catamarca, como en gran parte de la Argentina, la jornada conserva su carácter simbólico y familiar, especialmente para los más chicos, que esperan regalos y participan de rituales que se transmiten de generación en generación.

Además de los obsequios, la celebración incluye costumbres gastronómicas como la rosca de Reyes, elaborada con crema pastelera y frutas confitadas, cuyos colores representan las joyas ofrecidas por los sabios de Oriente.

Qué es y por qué se celebra el Día de Reyes

Según la tradición cristiana, los Reyes Magos de Oriente eran sacerdotes eruditos que, tras el nacimiento de Jesús, emprendieron un viaje guiados por una estrella para rendirle homenaje y ofrecerle oro, incienso y mirra, presentes cargados de simbolismo religioso. Este acontecimiento representa el momento en que Jesús es reconocido ante el mundo como Dios.

La fecha se conoce como la fiesta de la Epifanía, término que significa "revelación" y que la Iglesia define como la manifestación de la divinidad entre los seres humanos.

El Evangelio de Mateo relata que, tras el nacimiento de Jesús en Belén, unos magos provenientes de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el "Rey de los judíos". Al ser consultado, el rey Herodes recurrió a los sacerdotes y maestros de la ley, quienes confirmaron que el Mesías debía nacer en Belén.

Herodes pidió entonces a los sabios que regresaran para informarle sobre el paradero del niño, con la supuesta intención de adorarlo. Sin embargo, al no volver los magos, el rey ordenó la matanza de los niños varones menores de dos años, conocidos como los Santos Inocentes.

El relato bíblico indica que los magos siguieron la estrella hasta llegar al lugar donde estaba Jesús, a quien adoraron y ofrecieron sus presentes. Advertidos en sueños de no regresar ante Herodes, emprendieron el regreso por otro camino.

Cuántos eran los Reyes Magos y cómo se llamaban

El Evangelio no precisa cuántos eran los magos, ni sus nombres, ni su aspecto físico. La tradición de que fueran tres surge de la cantidad de regalos mencionados. Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen por primera vez en un mosaico del siglo VI en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, donde fueron representados con vestimentas de estilo persa.

Las costumbres que se mantienen hasta hoy

Con el paso del tiempo, el Día de Reyes incorporó diversas tradiciones populares. Una de las más conocidas es la cabalgata del 5 de enero, en la que los Reyes recorren las ciudades, reparten caramelos y reciben las cartas de los niños.

En muchos hogares, también se conserva la costumbre de dejar las zapatillas junto a pasto y agua para los camellos, como símbolo de bienvenida y agradecimiento. Aun en tiempos de tecnología y cambios culturales, estas prácticas siguen presentes en numerosas familias de Catamarca y del país, que encuentran en el Día de Reyes una forma de mantener viva la tradición y el encuentro familiar.