  • Dólar
  • BNA $1385 ~ $1435
  • BLUE $1395 ~ $1415
  • TURISTA $1800.5 ~ $1800.5

27 C ° ST 27.99 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca: piden circular con precaución en Ruta 40 por material de arrastre y crecida de cauces en Belén

Vialidad Nacional informó que la calzada presenta material de arrastre entre Cerro Negro y Londres tras las lluvias registradas durante la noche y la madrugada. En paralelo, Vialidad Provincial comunicó la interrupción de accesos en el departamento Paclín por la crecida del río.

(Foto ilustrativa)
(Foto ilustrativa)

7 Marzo de 2026 13.16

Autoridades viales solicitaron a los conductores circular con precaución en distintos puntos de la provincia de Catamarca debido a las condiciones generadas por las lluvias registradas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Desde Vialidad Nacional indicaron que se debe transitar con precaución por la Ruta Nacional 40, en el departamento Belén, entre Cerro Negro y Londres, a la altura del kilómetro 4.034, donde se registró material de arrastre sobre la calzada.

El organismo explicó que las precipitaciones provocaron la crecida de varios cauces de agua y, en ese sector, el agua llegó a pasar por encima de la calzada.

Personal y equipos de la Sobrestantía Belén se encuentran trabajando en el lugar con tareas de despeje y limpieza de la ruta para restablecer las condiciones normales de circulación.

Mientras continúan los trabajos, se recomienda a los conductores reducir la velocidad habitual y respetar las señales preventivas de obra instaladas en el sector.

Por otra parte, Vialidad Provincial informó que, debido al incremento del caudal del río Paclín, se encuentran inhabilitados los accesos a Amadores, Palo Labrado y La Bajada.

En tanto, el organismo precisó que la ruta provincial 120 permanece transitable en el tramo que conecta El Portezuelo con La Merced.

Tags
Arrastre Catamarca Crecida Rutas

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también