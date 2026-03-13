Dictarán charla sobre el legado económico de la última dictadura

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, la Universidad Nacional de Catamarca impulsará un espacio de análisis dedicado a examinar las consecuencias económicas de ese período histórico.

La actividad será organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA, que anunció la realización de la charla titulada "El legado económico de la dictadura". El encuentro académico estará a cargo del doctor Julián Zícari, quien abordará distintos aspectos vinculados a las transformaciones económicas asociadas al último gobierno de facto en Argentina y su impacto en la historia reciente del país.

La propuesta se inscribe dentro de una agenda de actividades que, en distintas instituciones educativas y académicas, buscan generar instancias de reflexión y debate en torno al período iniciado con el golpe de Estado de 1976.

Un espacio de análisis y reflexión

De acuerdo con la convocatoria realizada por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, la charla tiene como objetivo promover un espacio de análisis y reflexión centrado en las consecuencias económicas derivadas del gobierno de facto que se instauró en el país en 1976.

En ese marco, el encuentro propone examinar el legado económico que dejó ese período histórico, así como su influencia en el desarrollo posterior de la economía argentina. La iniciativa apunta a reunir a miembros de la comunidad universitaria y a personas interesadas en la temática para abordar el análisis desde una perspectiva académica y de investigación.

Entre los objetivos centrales de la actividad se destacan:

Analizar las consecuencias económicas del último gobierno de facto en Argentina.

Reflexionar sobre el impacto de esas políticas en la historia reciente del país.

Promover un espacio de debate académico y educativo.

De esta manera, la charla se plantea como una instancia destinada a articular investigación, docencia y debate público, en un contexto que invita a revisar distintos aspectos de la historia económica nacional.

Fecha, lugar y modalidad de participación

La conferencia se realizará el lunes 16 de marzo a las 18 horas en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. El lugar elegido para el encuentro será el Aula de Postgrado de la FCEyA, un espacio destinado a actividades académicas y de formación dentro de la institución.

La convocatoria está dirigida a una amplia audiencia, incluyendo:

Estudiantes

Docentes

Graduados

Público interesado en la temática

Según informaron desde la organización, la participación será libre y gratuita, lo que busca facilitar el acceso a la actividad para toda la comunidad.

El perfil del disertante

La charla estará a cargo del doctor Julián Zícari, investigador y docente universitario especializado en historia económica argentina. Zícari cuenta con una amplia formación académica y trayectoria en investigación. Entre sus principales antecedentes se destacan:

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Magíster y especialista en Historia Económica.

Licenciado en Economía, Historia, Psicología y Filosofía, también por la UBA.

Además de su actividad docente en el ámbito universitario, Zícari se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). A lo largo de su carrera ha desarrollado una producción académica centrada en la historia económica argentina y el estudio de las crisis económicas del país, temas sobre los que ha publicado diversos libros y trabajos de investigación.

Investigación académica y debate público

La realización de esta charla en la Universidad Nacional de Catamarca se inscribe dentro de una lógica institucional que busca vincular la investigación académica con la reflexión pública sobre procesos históricos relevantes. En este caso, el foco estará puesto en el análisis del impacto económico del período iniciado con el golpe de Estado de 1976, una etapa que continúa siendo objeto de estudio desde distintas disciplinas de las ciencias sociales.

El encuentro permitirá que estudiantes, docentes, graduados y asistentes interesados puedan escuchar el análisis de un investigador especializado en historia económica, así como participar de un espacio de intercambio académico.

De este modo, la actividad organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA se presenta como una instancia destinada a revisar y discutir las consecuencias económicas del último gobierno de facto, abordando el tema desde el campo de la investigación histórica y económica.