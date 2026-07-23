Viernes y sábado continúa la Feria Manos Catamarqueñas en Casa de la Puna

Como cada viernes y sábado de julio, la Feria Manos Catamarqueñas volverá a proponer una jornada de encuentro con la cultura local. La iniciativa invita a turistas y residentes a acercarse desde el mediodía para vivir distintas expresiones de la identidad catamarqueña a través de la música, la danza, la gastronomía y las artesanías.

La propuesta combina actividades participativas con espectáculos y espacios destinados a conocer de cerca los saberes tradicionales. Quienes se acerquen podrán aprender a bailar danzas típicas, probar sabores tradicionales, conocer el arte de las teleras y disfrutar del canto y la danza regional.

El epicentro de la agenda será la Plaza Quique Sánchez Vera, ubicada frente a la Casa de la Puna. Allí se concentrarán las principales actividades previstas para este viernes 24 y sábado 25 de julio, en una programación que se extenderá desde la mañana y continuará durante la tarde.

El folklore como punto de encuentro

Durante ambas jornadas, entre las 11 y las 13, se desarrollará el taller "El folklore que nos une", a cargo de Anita Maldonado.

La actividad propone aprender a bailar folklore de manera gratuita y está destinada a todo público. El taller funcionará como una invitación a participar activamente de una expresión central de la cultura local, en un espacio abierto y pensado para que tanto residentes como visitantes puedan sumarse.

La propuesta busca que el público no solo observe las expresiones culturales, sino que también pueda formar parte de ellas. A través de la danza, el encuentro se convierte en una experiencia compartida que permite acercarse a las tradiciones de una manera participativa.

Música y danza durante la tarde

A partir de las 14 y hasta las 17, la agenda continuará con espectáculos a cargo de solistas, bandas y academias de danzas de la Capital y de localidades invitadas.

La programación artística se desarrollará durante ambas jornadas y reunirá propuestas diversas vinculadas con la música y la danza regional.

El viernes 24 actuarán:

Emilce Quinteros.

Julián Vera.

Grupo Sapukay, de Guayamba.

Ewaya Folk.

El sábado 25, en tanto, la cartelera estará compuesta por:

Diego Ávila.

Brenda Hernández.

Ballet Folklórico Santa Marta.

Leandro Moreira y su violín.

Grupo Gualicho.

La conducción de la jornada del sábado estará a cargo de Franco Ocaranza. La programación permitirá que la Feria Manos Catamarqueñas mantenga durante la tarde una agenda de espectáculos que reúne solistas, grupos musicales y academias de danzas, con la participación de artistas de la Capital y de localidades invitadas.

Artesanías, gastronomía y el trabajo de las teleras

La propuesta cultural se extenderá también al interior de la Casa de la Puna. Allí, Achalay complementará la agenda con una propuesta cultural y gastronómica.

El espacio ofrecerá otra forma de acercarse a las expresiones tradicionales, a través de la gastronomía y de las actividades vinculadas con la producción artesanal.

Además, habrá visitas guiadas para conocer el circuito del tejido en telar. La propuesta permitirá observar la exposición en vivo de las teleras mientras realizan sus prendas, mostrando de manera directa el proceso de trabajo y los saberes relacionados con esta práctica.

El contacto con las artesanas y la posibilidad de verlas realizar sus prendas en vivo constituyen uno de los ejes de la feria. El tejido en telar aparece así como una experiencia que combina exposición, demostración y conocimiento de una de las expresiones artesanales que forman parte de la propuesta de Manos Catamarqueñas.