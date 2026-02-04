  • Dólar
Docentes autoconvocados de Catamarca se reúnen en una jornada abierta para debatir las problemáticas de la comunidad educativa

El encuentro provincial se realizará este jueves desde las 10 y convoca a trabajadores de la educación de todos los niveles, afiliados y no afiliados, con eje en el salario, la estabilidad laboral y la defensa de la educación pública.

4 Febrero de 2026 10.22

Este jueves, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo en Catamarca el Encuentro de Docentes Autoconvocados, una jornada abierta de debate y organización que se extenderá durante todo el día y reunirá a trabajadores y trabajadoras de la educación de distintos puntos de la provincia.

La actividad incluirá un almuerzo compartido con delegaciones del interior provincial y continuará durante la tarde con instancias de deliberación colectiva. Entre los ejes centrales del encuentro se abordarán el salario docente, la cobertura de cargos mediante asambleas y concursos, la estabilidad laboral a través de procesos de titularización, las reformas laboral y educativa, y las problemáticas específicas de los distintos niveles, modalidades y realidades del interior de Catamarca.

La convocatoria está dirigida a docentes afiliados y no afiliados a sindicatos, en particular a quienes no se sienten representados por las actuales conducciones gremiales y manifiestan la voluntad de impulsar mejoras concretas para el sector y defender la educación pública.

Según se informó, el objetivo del encuentro es habilitar un espacio democrático de debate y resolución de posturas, consensuar una estrategia de lucha común y fortalecer la articulación de la docencia de toda la provincia frente a los desafíos actuales, con especial énfasis en el ajuste salarial y el progresivo desmantelamiento del sistema educativo.

