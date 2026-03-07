  • Dólar
  • BNA $1385 ~ $1435
  • BLUE $1395 ~ $1415
  • TURISTA $1800.5 ~ $1800.5

27 C ° ST 27.71 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Reclamo salarial

Docentes autoconvocados se manifiestan en la ruta 38 por un salario digno

La convocatoria es en dos puntos de la ruta 38. Reclaman mejoras salariales, estabilidad laboral y obras de infraestructura en las escuelas.

7 Marzo de 2026 17.54

Docentes autoconvocados de Catamarca convocaron a una nueva manifestación para este sábado 7 de marzo a las 17 horas en distintos puntos de la provincia, en el marco del conflicto salarial con el Gobierno provincial.

La protesta se realiza en dos lugares: en la estación de servicio Axion Energy sobre ruta 38, en Valle Viejo, y en la estación YPF Muchay, ubicada en avenida Bicentenario y ruta 38, en la Capital.

El sector reclama un salario básico de $1.300.000, además de estabilidad laboral y mejoras en la infraestructura escolar. Bajo la consigna "Salario digno real, estabilidad e infraestructura", los docentes autoconvocados llamaron a la participación de trabajadores de toda la provincia.

docentes
Docentes autoconvocados se manifiestan en las rutas en Capital y Valle Viejo

En el mensaje difundido por el sector, señalaron que la movilización busca visibilizar el reclamo de la docencia y remarcaron que la organización se sostiene por fuera de las estructuras sindicales tradicionales.

Días atrás, los autoconvocados realizaron una multitudinaria marcha y una vigilia en el marco de la negociación paritaria docente.

A través de un comunicado, indicaron que esa medida fue "una instancia de lucha desarrollada con determinación y firmeza, fruto de la organización y el compromiso de la docencia".

En ese sentido, aclararon que el levantamiento de la vigilia no implica el final del conflicto, sino el comienzo de una etapa de "balance, deliberación y reorganización" para definir los próximos pasos.

El mensaje de los docentes a los conductores
El mensaje de los docentes a los conductores

Además, cuestionaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, a la que calificaron como "claramente insuficiente", al considerar que refleja "un estancamiento de la negociación paritaria".

"De imponerse este esquema de ajuste salarial, se profundizará el hundimiento del salario docente y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores", expresaron en el documento.

Finalmente, convocaron a los docentes de toda la provincia a debatir los resultados de la negociación y a impulsar nuevas acciones de protesta. 

Tags
Catamarca Docentes autoconvocados protesta

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también