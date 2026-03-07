Es común que más de una vez se nos haya roto un vaso en casa. Esto, que para muchas personas es solo un accidente, para otras es más que un simple descuido. Según el Vastu Shastra, la antigua práctica de la India, los objetos de la casa pueden ser un reflejo del estado energético de la casa y de quienes viven ahí.

Esta filosofía, que combina arquitectura, espiritualidad y energía, sostiene que cuando un vaso se rompe, puede ser una señal de que algo está pasando a nivel invisible.

Qué significa que se rompa un vaso en casa, según el Vastu Shastra

De acuerdo con esta tradición milenaria, el quiebre de un vaso puede tener distintas interpretaciones, dependiendo del contexto y del momento en que ocurre. Sin embargo, hay tres lecturas principales:

Liberación de energía negativa: Una de las creencias más populares es que el vaso absorbió o concentró energía negativa del ambiente y, al romperse, la libera.

Una de las creencias más populares es que el vaso absorbió o concentró energía negativa del ambiente y, al romperse, la libera. Cambio o transformación en el hogar: Otra interpretación frecuente es que la rotura de un vaso simboliza un cambio próximo. En muchas tradiciones espirituales, los objetos que se quiebran representan el cierre de una etapa o el inicio de otra.

Otra interpretación frecuente es que la rotura de un vaso simboliza un cambio próximo. En muchas tradiciones espirituales, los objetos que se quiebran representan el cierre de una etapa o el inicio de otra. Advertencia para prestar atención: El Vastu Shastra también sugiere que estos hechos pueden ser una advertencia para observar lo que está pasando puertas adentro. A veces, romper un vaso es una invitación a revisar emociones, tensiones familiares o situaciones que necesitan resolverse.

Qué hacer si se rompe un vaso en casa

Retirar los vidrios rotos lo antes posible , para evitar que esa energía permanezca en el ambiente.

, para evitar que esa energía permanezca en el ambiente. Limpiar bien el área , incluso con agua o sal si se busca hacer una limpieza simbólica.

, incluso con agua o sal si se busca hacer una limpieza simbólica. Evitar guardar objetos rotos, ya que el Vastu sostiene que los elementos dañados pueden bloquear la circulación de energía positiva en el hogar.

Qué es el Vastu Shastra

El Vastu Shastra propone que la distribución de los ambientes, la orientación de la casa y la ubicación de los objetos no son detalles menores. Todo tiene un impacto directo en el bienestar de quienes viven allí.

Por eso, esta disciplina milenaria recomienda organizar los ambientes de cierta manera, ubicar objetos en lugares específicos y mantener el orden para evitar bloqueos energéticos. La idea es que, si la energía circula bien, se favorecen la salud, la prosperidad y la paz interior.