Educación convoca a la primera Asamblea Ordinaria Docente



El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca convoca a la primera Asamblea Ordinaria Docente del ciclo lectivo, destinada a la cobertura de cargos interinos y suplentes en establecimientos educativos de toda la provincia.

Esta instancia tiene como objetivo garantizar el normal funcionamiento de las instituciones educativas y asegurar la continuidad de las clases en cada comunidad escolar.

Las asambleas para el nivel inicial, primario, especial y adulto. Se llevarán a cabo el martes 10 de marzo a las 08:00 horas en las escuelas cabeceras departamentales.

Por su parte, las asambleas para el nivel secundario se realizarán el miércoles 11 de marzo a las 08:00 horas, también en sus respectivas cabeceras departamentales, para la cobertura de cargos del nivel secundario en todas sus modalidades.

En esta primera asamblea ordinaria del año, se ofrecerán más de 400 cargos docentes en distintos establecimientos educativos del territorio provincial, lo que permitirá fortalecer el funcionamiento de las escuelas y asegurar que cada aula cuente con su docente.

La asignación de los cargos se realizará respetando el orden de mérito vigente, conforme a la normativa establecida para este tipo de convocatorias.

Desde el Ministerio destacaron que estas instancias forman parte de una política educativa orientada a garantizar el derecho a la educación y el normal desarrollo de las actividades escolares en todo el territorio de Catamarca, reforzando el compromiso con la calidad educativa y la organización del sistema escolar.