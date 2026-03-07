Muffins de cheesecake: una receta simple en seis pasos para acompañar el mate

Los muffins son una de las opciones más elegidas para acompañar el mate, el café o el té. Este clásico de la repostería admite numerosas variantes, desde sabores tradicionales hasta combinaciones más innovadoras.
Una de las versiones que gana popularidad es la de muffins de cheesecake, que combina una base de bizcocho suave y esponjoso con un relleno cremoso de queso crema. A esta preparación se le puede sumar una fina capa de mermelada de frutos rojos u otras frutas, lo que aporta un contraste de sabores y texturas.
El equilibrio entre la masa aireada y la crema de queso genera una combinación atractiva para el paladar, lo que convierte a esta receta en una alternativa ideal para la merienda.
Además, se trata de una preparación versátil que puede adaptarse según los gustos. Por ejemplo, se puede utilizar mermelada de frutilla, frutos rojos o durazno, incorporar fruta fresca en la masa o sumar chips de chocolate blanco o amargo. Otra opción es agregar una capa de ganache de chocolate una vez que los muffins estén horneados.
Cómo hacer muffins de cheesecake en 6 pasos
Ingredientes
- 200 g de harina
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 120 ml de leche
- 60 g de manteca derretida
- 150 g de queso crema
- 50 g de azúcar (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Mermelada de frutas (opcional)
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde para muffins con papel o manteca.
- Mezclar los ingredientes secos: en un bol colocar la harina, el polvo de hornear y el azúcar. En otro recipiente batir el huevo, la leche y la manteca derretida.
- Unir ambas preparaciones incorporando los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Preparar el relleno: en otro bol batir el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una crema suave.
- Armar los muffins colocando una cucharada de masa en cada molde, luego una cucharada de la mezcla de queso crema en el centro y cubrir con un poco más de masa.
- Hornear durante 18 a 20 minutos, hasta que estén dorados. Al finalizar, si se desea, agregar una pequeña cantidad de mermelada de frutas por encima.