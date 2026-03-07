Muffins de cheesecake: una receta simple en seis pasos para acompañar el mate

Los muffins son una de las opciones más elegidas para acompañar el mate, el café o el té. Este clásico de la repostería admite numerosas variantes, desde sabores tradicionales hasta combinaciones más innovadoras.

Una de las versiones que gana popularidad es la de muffins de cheesecake, que combina una base de bizcocho suave y esponjoso con un relleno cremoso de queso crema. A esta preparación se le puede sumar una fina capa de mermelada de frutos rojos u otras frutas, lo que aporta un contraste de sabores y texturas.

El equilibrio entre la masa aireada y la crema de queso genera una combinación atractiva para el paladar, lo que convierte a esta receta en una alternativa ideal para la merienda.

Además, se trata de una preparación versátil que puede adaptarse según los gustos. Por ejemplo, se puede utilizar mermelada de frutilla, frutos rojos o durazno, incorporar fruta fresca en la masa o sumar chips de chocolate blanco o amargo. Otra opción es agregar una capa de ganache de chocolate una vez que los muffins estén horneados.

Cómo hacer muffins de cheesecake en 6 pasos

Ingredientes

200 g de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

100 g de azúcar

1 huevo

120 ml de leche

60 g de manteca derretida

150 g de queso crema

50 g de azúcar (para el relleno)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Mermelada de frutas (opcional)

Preparación