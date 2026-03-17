Docentes Autoconvocados marcharon en Catamarca en la antesala de una nueva negociación salarial

Un grupo de Docentes Autoconvocados de Catamarca llevó a cabo una nueva manifestación en la tarde de este martes, en un contexto de creciente tensión con el Gobierno provincial por la recomposición salarial del sector. Bajo la consigna "el guardapolvo no se mancha, por la dignidad docente y la educación pública", los educadores protagonizaron una marcha que partió desde la Plaza 25 de Agosto y se dirigió hacia la Plaza 25 de Mayo, recorriendo las principales calles céntricas.

La protesta se enmarca en la previa a la tercera reunión de negociación que se realizará este miércoles entre los gremios que integran la Intersindical Docente —ATECA, SADOP y SIDCA— y las autoridades del Ejecutivo provincial. Este encuentro tendrá lugar dentro del esquema de conciliación obligatoria, instancia que busca acercar posiciones en medio de un conflicto que continúa sin resolución.

Un conflicto que se profundiza tras el rechazo del 12 de marzo

El origen más reciente del actual desencuentro se remonta a la mesa de negociación celebrada el pasado 12 de marzo, cuando el Gobierno provincial presentó una propuesta salarial que fue analizada por la dirigencia sindical. Tras una evaluación detallada, los gremios resolvieron rechazar la oferta por considerarla insuficiente.

Según explicaron desde el sector docente, la negativa se fundamenta en que los montos ofrecidos no logran recomponer el poder adquisitivo del salario, afectado por un proceso de deterioro sostenido en el tiempo. Este punto se convirtió en el eje central del reclamo y explica la continuidad de las medidas de visibilización, como la marcha realizada este martes.

Expectativa ante una reunión decisiva

La próxima instancia de negociación está prevista para el miércoles 18 al mediodía, momento en el cual el Poder Ejecutivo deberá definir si introduce mejoras a su propuesta inicial o si mantiene una postura que, según la dirigencia sindical, ya ha sido agotada.

La expectativa se centra en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita destrabar el conflicto, en un escenario donde la presión de las bases docentes continúa en aumento y las manifestaciones públicas reflejan el malestar existente.

Detalles de la última oferta salarial del Gobierno

La propuesta presentada por el Ejecutivo provincial incluye una serie de puntos que fueron considerados insuficientes por los gremios. Entre los aspectos principales se destacan:

Salario mínimo por cargo: incremento de $700.000 a $850.000, tomando como referencia el cargo testigo de un maestro de grado de escuela común con jornada simple de 25 horas semanales.

Equivalencias en otros niveles:

Nivel medio: 15 horas semanales

Nivel superior: 12 horas semanales

Docentes con dos cargos: salario mínimo acumulado de $1.700.000, respetando el tope máximo establecido por la normativa vigente.

Actualización por inflación:

Incremento del índice docente y de la función jerárquica basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC durante todo el año.

Aplicación del aumento correspondiente al primer bimestre (enero-febrero) con la liquidación de marzo, estimado en un 6%.

Estos elementos constituyen el núcleo de la propuesta oficial que será nuevamente puesta en discusión en la reunión de este miércoles.