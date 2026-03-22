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Docentes autoconvocados rechazaron el acuerdo salarial y advierten que "el conflicto sigue abierto"

Tras el acuerdo entre el Gobierno y la Intersindical, el sector cuestionó el aumento salarial, denunció una "farsa" en la negociación y ratificó que continuará con medidas de fuerza.

22 Marzo de 2026 13.39

Luego del acuerdo paritario alcanzado el pasado viernes en Catamarca entre el Gobierno provincial y la Intersindical Docente, los docentes autoconvocados difundieron un duro comunicado en el que expresaron su rechazo total a lo firmado y advirtieron que el conflicto continúa.

El sector calificó el acuerdo como una "farsa" y sostuvo que tanto el esquema salarial como la actuación de la dirigencia gremial están lejos del principal reclamo: un salario básico de $1.300.000. "Este acuerdo se firma en un contexto de inminentes aumentos de tarifas, combustible y alquileres que volverán a golpear los ingresos", señalaron.

Además, cuestionaron que el acta paritaria contemple un cierre de negociaciones hasta 2027, lo que —según indicaron— implica "atar de manos a los trabajadores" y consolidar una pérdida del poder adquisitivo.

En el comunicado, también apuntaron contra las conducciones sindicales, a las que acusaron de haber firmado el acuerdo incluso en distritos donde las bases se habían manifestado mayoritariamente en contra. "Esta conducta confirma su rol de contención y entrega frente al gobierno", afirmaron.

Pese a las críticas, los autoconvocados reconocieron que la movilización logró incorporar puntos que no formaban parte de la propuesta inicial, como la apertura de asambleas para cobertura de cargos, titularizaciones y mejoras vinculadas a zonas desfavorables.

"No son concesiones del gobierno: son conquistas producto de la organización y la acción directa de la docencia", remarcaron.

En ese marco, insistieron en que el conflicto no está cerrado y que continúan vigentes los reclamos por una recomposición salarial real, mejores condiciones laborales, estabilidad y defensa de la educación pública.

Finalmente, el sector convocó a fortalecer la unidad en toda la provincia y anticipó la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza. "La paritaria se cerró, pero el conflicto sigue abierto. La lucha continúa", concluye el documento.

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