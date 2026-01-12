Docentes Autoconvocados van a asamblea por salarios, titularización y defensa del Estatuto

Un grupo de Docentes Autoconvocados de Catamarca, que se mantiene por fuera de los gremios oficiales, convocó a una asamblea abierta para este miércoles 14, a las 19 horas, en Plaza 25 de Mayo, con el objetivo de debatir la situación salarial, laboral y educativa que atraviesa el sector, y definir posibles acciones colectivas.

La convocatoria está dirigida a educadores de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, quienes, según expresaron en un comunicado público, enfrentan un escenario marcado por el deterioro del salario, la precarización laboral y el debilitamiento del Estatuto Docente, en un contexto económico que agrava las dificultades cotidianas del trabajo en las aulas.

Desde el espacio de Docentes Autoconvocados señalaron que la asamblea surge como respuesta a lo que consideran un "sistemático avasallamiento de los derechos docentes", tanto en materia salarial como en condiciones de trabajo. En ese sentido, cuestionaron con dureza a la dirigencia sindical tradicional, a la que acusan de mantener un "silencio cómplice" frente a las políticas oficiales.

"Frente al sistemático avasallamiento de nuestros derechos, del Estatuto Docente y del salario; ante el silencio cómplice de la burocracia sindical docente alineada con el gobierno, resulta urgente que seamos los propios docentes quienes nos organicemos, tomemos la palabra y actuemos de manera colectiva", sostiene el comunicado difundido en la previa de la convocatoria.

Los organizadores remarcaron que la asamblea no solo apunta a canalizar el malestar existente, sino también a concientizar, organizar y promover la participación activa de los docentes en la defensa de sus derechos laborales y de la educación pública. "Esta convocatoria tiene como finalidad concientizar, organizar y promover la participación activa de cada docente en la defensa de condiciones de trabajo dignas y de una educación pública de calidad", agregaron.

Entre los principales reclamos que serán puestos a consideración durante el encuentro se destaca la exigencia de un aumento salarial real, que permita recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación y al aumento del costo de vida. Según advierten, los incrementos otorgados hasta el momento resultan insuficientes y no reflejan la realidad económica que atraviesan los trabajadores de la educación.

Otro de los puntos centrales es la realización de asambleas docentes semanales, como herramienta de debate democrático y de toma de decisiones colectivas, en contraposición a los mecanismos de negociación que, según denuncian, se llevan adelante sin consulta a las bases.

Asimismo, los docentes autoconvocados reclaman la titularización en todos los niveles del sistema educativo, incluido el nivel superior, al considerar que la estabilidad laboral es una condición indispensable para garantizar derechos, mejorar las prácticas pedagógicas y fortalecer la educación pública.

La defensa irrestricta del Estatuto Docente aparece como otro eje clave de la convocatoria. Desde el espacio advierten que distintas medidas administrativas y normativas estarían vulnerando derechos adquiridos, afectando la carrera docente y profundizando la precarización del trabajo educativo.

La asamblea del miércoles se presenta, así, como un nuevo capítulo en un escenario de creciente conflictividad dentro del sector educativo provincial, en el que un sector de los trabajadores busca construir canales alternativos de organización y representación, por fuera de las estructuras sindicales tradicionales.