Documento inédito: una carta de 1833 relata la usurpación inglesa de las Malvinas

Casi dos siglos después de uno de los episodios centrales de la historia argentina, un documento conservado en Tucumán permitió recuperar un registro directo sobre la manera en que las autoridades de la época recibieron la noticia de la usurpación inglesa de las Islas Malvinas.

Se trata de un oficio de 1833, compuesto por cuatro hojas y enviado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, a su par tucumano, Alejandro Heredia. El documento describe cómo se sucedieron los acontecimientos a partir del 2 de enero de 1833 y aporta un testimonio sobre el modo en que lo ocurrido en las islas fue comunicado a las autoridades de aquel momento.

El hallazgo fue realizado recientemente por el equipo del Archivo Histórico de la Provincia, mientras llevaba adelante tareas de recuperación y conservación del patrimonio documental. La importancia del material radica no solamente en su antigüedad, sino también en la posibilidad de reconstruir, a partir de una fuente de la época, cómo circuló la información sobre un acontecimiento que quedó incorporado a la memoria histórica argentina.

La decisión de Balcarce y el peso político de Tucumán

El destinatario del oficio tampoco resulta un dato menor. La comunicación fue dirigida al gobernador Alejandro Heredia, máxima autoridad de Tucumán en ese momento.

Según explicó el director del Archivo Histórico, Javier Critto, Tucumán ocupaba entonces un lugar político de importancia dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, denominación utilizada en aquel período, cuando todavía no existía la Argentina como tal. "Era una de las provincias más importantes y por eso el primer parte se lo daban al gobernador de Tucumán", señaló Critto.

De esta manera, el documento permite observar también el recorrido institucional que tuvo la información sobre lo sucedido en las islas. El oficio enviado por Balcarce constituye un registro de esa comunicación entre autoridades y deja asentado cómo llegó a Tucumán la noticia de los acontecimientos iniciados el 2 de enero de 1833.

Para el Archivo Histórico, la recuperación de esta pieza representa una incorporación significativa al patrimonio documental disponible para reconstruir la historia provincial y nacional.

"Un documento inédito y fundamental para nuestra memoria"

El director del Archivo Histórico destacó el valor histórico del material recuperado y su aporte a la construcción de la memoria.

"Es un documento inédito y fundamental para nuestra memoria. Nos permite saber que las Malvinas siempre han sido argentinas", sostuvo Critto. El hallazgo forma parte de una tarea cotidiana que la institución desarrolla para preservar documentos relevantes para la historia provincial y nacional, pero también para que esos materiales puedan quedar a disposición de la comunidad.

En ese sentido, la recuperación del oficio de cuatro hojas no aparece como una tarea aislada, sino integrada a un trabajo más amplio de conservación y socialización del patrimonio documental. El documento permite acercar al presente una comunicación oficial producida en 1833 y recuperar, desde el archivo, una pieza vinculada directamente con la cuestión Malvinas.

La posibilidad de acceder a este tipo de materiales contribuye además a conocer cómo las autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata recibían y transmitían información sobre acontecimientos que afectaban sus intereses y su territorio.

El hallazgo se presentó durante un ciclo de conferencias

La difusión del documento se produjo en el marco de un ciclo de conferencias organizado por el Archivo Histórico de la Provincia, una iniciativa desarrollada para conmemorar los 60 años del cierre de los ingenios azucareros durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

La propuesta busca combinar dos dimensiones: la conservación del patrimonio documental y la generación de espacios de reflexión y formación sobre diferentes momentos de la historia de Tucumán.

Las actividades se llevan adelante por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, con una mirada que procura que el Archivo no sea únicamente un espacio destinado al resguardo de documentos, sino también un ámbito donde esos materiales puedan ser conocidos y utilizados para reflexionar sobre el pasado.

En este contexto, la presentación del oficio de 1833 permitió incorporar una dimensión vinculada con la historia de las Malvinas dentro de una agenda más amplia de recuperación de la memoria histórica.

Una "memoria activa" más allá de la conservación

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó precisamente la necesidad de construir una "memoria activa" y sostuvo que el trabajo del Archivo Histórico no se limita a conservar documentos.

"El Archivo Histórico, por instrucciones de nuestro gobernador, lleva adelante todo un programa de actividades que no solamente se limita a la conservación de la riqueza documental que tenemos en el archivo, a su socialización, sino también a que tengamos un espacio de reflexión, de formación", afirmó.

La definición establece el sentido que las autoridades buscan darle al programa: preservar la documentación, pero al mismo tiempo generar instancias para que el conocimiento del pasado pueda ser compartido con la comunidad.

En el caso del documento de 1833, esa tarea permitió recuperar un oficio que registra la comunicación de un acontecimiento central relacionado con las Islas Malvinas y que permaneció conservado durante casi dos siglos.

Historia, producción azucarera y especialistas

El ciclo de conferencias cuenta con la participación de especialistas vinculados con la historia provincial y la producción azucarera, quienes abordan diferentes dimensiones relacionadas con el cierre de los ingenios y sus consecuencias para Tucumán. Albarracín explicó que se trata de un ciclo que reúne a distintos expositores relacionados con la historia y con la producción azucarera, además de especialistas en la materia que cuentan con el conocimiento necesario para desarrollar las disertaciones.

"Se inicia un ciclo de conferencias que vamos a tener con distintos expositores que están vinculados con la historia, con la producción azucarera, especialistas en la materia y que tienen el principio de autoridad para poder brindarnos disertaciones y conferencias al respecto", explicó el funcionario.

La iniciativa, por lo tanto, combina la recuperación de documentos históricos con espacios de análisis y formación destinados a abordar distintos momentos de la historia tucumana.