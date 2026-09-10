Ruta Provincial Joven: una apuesta por el protagonismo de los jóvenes de Catamarca

El Gobierno de la provincia lanzó recientemente la edición 2026 del programa "Ruta Provincial Joven", una iniciativa concebida como un espacio de integración, formación, recreación y acompañamiento destinado a jóvenes de toda Catamarca.

La primera actividad de esta nueva edición tendrá como eje la unión de jóvenes en el Valle Central, en el marco de un viaje de fin de curso que se desarrollará entre el 17 y el 20 de septiembre y que contará con diversas actividades. Para esta oportunidad se espera la participación de más de 300 jóvenes, quienes tendrán la posibilidad de compartir una experiencia de encuentro, intercambio y formación. El programa plantea, desde su concepción, un claro sentido de integración territorial, buscando reunir a participantes provenientes de distintos puntos de la provincia.

Durante cada una de las jornadas se desarrollarán propuestas de diferentes características, con una agenda que contempla:

Actividades de salud integral y prevención.

Propuestas recreativas.

Actividades deportivas.

Acciones culturales.

Actividades institucionales.

Diversos talleres.

La diversidad de propuestas apunta a generar un espacio donde el encuentro entre jóvenes no quede reducido a una única actividad, sino que pueda desarrollarse a través de distintas experiencias de participación, formación e intercambio.

Una ruta que ya comenzó a recorrer la provincia

Aunque el encuentro del Valle Central será la primera actividad de la edición 2026, la iniciativa ya comenzó a desplegarse territorialmente y puso primera recorriendo diferentes puntos de Catamarca.

El programa llegó a localidades y departamentos diversos, construyendo una convocatoria que busca abarcar distintas realidades del territorio provincial.

Entre los lugares recorridos se encuentran:

Villa Vil.

San Fernando.

Puerta de San José.

Puerta de Corral Quemado.

Pozo de Piedra.

Londres.

Hualfín.

Saujil.

Pomán.

Los Altos.

Paclín.

Santa María.

Bañado de Ovanta.

Capayán.

Fray Mamerto Esquiú.

Valle Viejo.

Entre otras localidades.

Este recorrido constituye uno de los aspectos centrales de la propuesta: llegar a diferentes lugares de la provincia para incorporar las distintas realidades de las juventudes catamarqueñas y generar las condiciones para que puedan encontrarse posteriormente con pares de otros departamentos.

Conocer el lugar de origen para fortalecer el arraigo

Uno de los objetivos centrales de Ruta Provincial Joven es fortalecer el sentido de pertenencia y el arraigo de las chicas y los chicos que participan. Para ello, cada delegación deberá cumplir con un requisito particular como parte de su integración: presentar un trabajo sobre los atractivos turísticos, productivos, históricos y culturales de su pueblo o ciudad de pertenencia.

La propuesta busca que cada participante pueda profundizar el conocimiento sobre el lugar del que proviene y, al mismo tiempo, compartir esa información con jóvenes de otras localidades.

El trabajo sobre los atractivos de cada comunidad procura fomentar el turismo interno y ampliar el conocimiento acerca de la riqueza cultural de toda la provincia. La presentación de cada delegación se convierte así en una instancia de intercambio en la que las distintas localidades pueden mostrar sus características y potencialidades.

El programa pone el foco en una idea central: que las juventudes puedan redescubrir Catamarca desde adentro, reconociéndose como parte activa de un territorio diverso y con enormes posibilidades a partir del conocimiento de su propio pueblo o localidad.

Compartir las realidades

El encuentro entre jóvenes de distintos departamentos también busca producir un intercambio sobre las realidades de cada comunidad.

Al compartir sus experiencias con pares provenientes de otros puntos de Catamarca, cada participante no solamente da a conocer su lugar de origen. También tiene la posibilidad de valorar su propia historia, sus costumbres y sus recursos. La propuesta parte así del conocimiento cercano: primero, reconocer aquello que existe en el propio pueblo o ciudad; luego, compartirlo con otros jóvenes y descubrir la diversidad que compone el territorio provincial.

En este sentido, el programa plantea una experiencia que combina integración y conocimiento. La identidad de cada localidad se incorpora como parte de una construcción colectiva más amplia, en la que los jóvenes pueden reconocerse como integrantes de una provincia diversa y con potencialidades propias.

La iniciativa procura que ese proceso contribuya a consolidar el arraigo, entendido dentro de la propuesta como una relación más cercana entre las juventudes y el territorio que habitan.

Una política pública con articulación transversal

"Ruta Provincial Joven" está proyectada como una política pública de alto sentido transversal, con una articulación que involucra a distintos organismos. En su desarrollo participan los distintos ministerios del Poder Ejecutivo, Vicegobernación y Cámara de Diputados, entre otros organismos.

A esta articulación se suma la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, dependiente del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia. La participación de esta comisión tiene como finalidad identificar intereses, necesidades y expectativas de los jóvenes, aportando información considerada clave para el diseño de políticas públicas.

De esta manera, el programa no se limita a la organización de encuentros y actividades recreativas. También incorpora una instancia destinada a conocer las demandas y expectativas de las juventudes para que esa información pueda contribuir al diseño de políticas públicas.

Una convocatoria abierta y gratuita

La convocatoria para participar de la propuesta es abierta y gratuita. Las chicas y los chicos interesados deberán gestionar su participación a través de sus respectivos municipios, por lo que ese ámbito constituye el primer punto de la convocatoria.

La organización a través de los municipios permite que el programa articule la participación de jóvenes de distintas localidades y que las delegaciones puedan integrarse desde sus propios lugares de pertenencia.

El mecanismo también se relaciona con uno de los objetivos principales de la iniciativa: construir un espacio provincial a partir de las identidades y realidades locales.